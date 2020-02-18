КС визнав неконституційним конкурс суддів Верховного суду – джерело

2033 перегляди
Вівторок, 18 лютого 2020, 13:33

Конституційний суд визнав неконституційним проведення конкурсу на суддів Верховного суду в рамках судової реформи 2016 року.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в КС

Деталі: На засіданні 18 лютого Велика палата КС ухвалила рішення за поданням ВС від жовтня 2016 року Зокрема неконституційними визнано положення про ліквідацію Верховного суду України та конкурс для суддів ВС. Тепер вони втрачають чинність.

Що передувало: У 2016 році в рамках судової реформи було ліквідовано вищі спеціалізовані суди і створено нову структуру Верховного суду як єдиного суду касаційної інстанції.

Пленум Верховного суду виніс рішення, яким назвав неконституційним конкурсний відбір суддів до нового Верховного суду та оскаржив судову реформу в КС.

Українська правда
Теми: КС суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Скоротити нардепів до 300: аргументи влади й критика від опозиції 5 лютого 2020, 15:30
Нардепи від "ОПЗЖ" оскаржують зняття недоторканності у КС 31 січня 2020, 16:18
У Зеленського вважають деякі аргументи КС "штучно притягнутими" 27 грудня 2019, 16:06
Усі новини
Головні новини
Зеленський пригрозив "деяким" політикам: Привезу українців з Китаю до вас в особняки
Керівник Генштабу розповів деталі ранкової атаки поблизу Золотого-4
Зеленський про бій на Донбасі: Це – спроба зірвати мирний процес
Бій на лінії розмежування закінчився, є загиблий – ОС
Усі новини
дослідження

Побутові чистячі засоби можуть провокувати астму у дітей

Досвід

Досвід ветерана: Євген Михайлюк – від IT-спеціаліста до власника СТО

дослідження

Чоловіки відчувають стрес, коли жінки заробляють більше. І коли менше – теж