КС визнав неконституційним конкурс суддів Верховного суду – джерело

Конституційний суд визнав неконституційним проведення конкурсу на суддів Верховного суду в рамках судової реформи 2016 року.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в КС

Деталі: На засіданні 18 лютого Велика палата КС ухвалила рішення за поданням ВС від жовтня 2016 року Зокрема неконституційними визнано положення про ліквідацію Верховного суду України та конкурс для суддів ВС. Тепер вони втрачають чинність.

Що передувало: У 2016 році в рамках судової реформи було ліквідовано вищі спеціалізовані суди і створено нову структуру Верховного суду як єдиного суду касаційної інстанції.

Пленум Верховного суду виніс рішення, яким назвав неконституційним конкурсний відбір суддів до нового Верховного суду та оскаржив судову реформу в КС.