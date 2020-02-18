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КС признал неконституционным конкурс судей Верховного суда – источник

Вторник, 18 февраля 2020, 12:33
КС признал неконституционным конкурс судей Верховного суда – источник

Конституционный суд признал неконституционным проведение конкурса на судей Верховного суда в рамках судебной реформы 2016 года.

Источник: собеседник "Украинской правды" в КС

Детали: На заседании 18 февраля Большая палата КС приняла решение по представлению ВС от октября 2016 года. В частности неконституционными признаны положения о ликвидации Верховного суда Украины и конкурс для судей ВС. Теперь они теряют силу.

Что предшествовало: В 2016 году в рамках судебной реформы были ликвидированы высшие специализированные суды и создана новая структура Верховного суда как единого суда кассационной инстанции.

Пленум Верховного суда вынес решение, которым назвал неконституционным конкурсный отбор судей в новый Верховный суд, и обжаловал судебную реформу в КС.

Украинская правда
Темы: КСсуд
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