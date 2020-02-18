КС признал неконституционным конкурс судей Верховного суда – источник

7775 просмотров
Вторник, 18 февраля 2020, 13:33

Конституционный суд признал неконституционным проведение конкурса на судей Верховного суда в рамках судебной реформы 2016 года.

Источник: собеседник "Украинской правды" в КС

Детали: На заседании 18 февраля Большая палата КС приняла решение по представлению ВС от октября 2016 года. В частности неконституционными признаны положения о ликвидации Верховного суда Украины и конкурс для судей ВС. Теперь они теряют силу.

Что предшествовало: В 2016 году в рамках судебной реформы были ликвидированы высшие специализированные суды и создана новая структура Верховного суда как единого суда кассационной инстанции.

Пленум Верховного суда вынес решение, которым назвал неконституционным конкурсный отбор судей в новый Верховный суд, и обжаловал судебную реформу в КС.

Украинская правда
Темы: КС суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сократить нардепов до 300: аргументы власти и критика от оппозиции 5 февраля 2020, 15:30
Нардепы от "ОПЗЖ" оспаривают снятие неприкосновенности в КС 31 января 2020, 16:18
У Зеленского считают некоторые аргументы КС "искусственно притянутыми" 27 декабря 2019, 16:06
Все новости
Главные новости
Зеленский пригрозил "некоторым" политикам: Привезу украинцев из Китая к вам в особняки
Руководитель Генштаба рассказал детали утренней атаки вблизи Золотого
Зеленский о бое на Донбассе: Это – попытка сорвать мирный процесс
Бой на линии разграничения закончился, есть погибший – ОС
Все новости
мандри

45 мест, которые стоит посетить фанатам Гарри Поттера

Фотопроект

18 пар глаз, от которых невозможно оторвать взгляд

здоровье

Атопический дерматит (диатез) у детей и взрослых: симптомы, причины и ошибки в лечении

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!