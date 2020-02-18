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Політв'язень Семена виїхав на контрольовану Україною територію

Вівторок, 18 лютого 2020, 13:31
Політв'язень Семена виїхав на контрольовану Україною територію

Кримський журналіст Микола Семена вже знаходиться на контрольованій урядом України території.

Джерело: повідомлення української омбудсменки Людмили Денісової у Facebook

Деталі: У 2017 році так званий "суд" окупованого Криму незаконно засудив Семену до 2,5 років умовно за статтю, в якій він нібито "публічно закликав до порушення територіальної цілісності Росії".

Пряма мова Денісової: "Він у безпеці та прямує до Києва. Чекаю тебе тут, друже".

Деталі: У коментарі "Крим.Реалії" Семена розповів, що як приїде в Київ планує пройти медичне обстеження, а далі - продовжити журналістську діяльність.

Він повідомив, що безперешкодно пройшов контроль російських прикордонників на адмінкордоні Криму з Херсонською областю, хоча "перевіряли ретельно". А з боку материкової України його зустріли представники місцевої влади та колишній політв'язень Едем Бекіров з дружиною Гульнарою, яка є заступником голови Генічеської районної державної адміністрації.

"У мене є проблеми зі здоров'ям, я спочатку хочу пройти обстеження. Я не думаю, що це буде якесь лікування або госпіталізація. Просто мені потрібно амбулаторне лікування і прийом якихось ліків. Це вже лікарі вирішать", - розповів Семена.

Він додав, що збирається повернуться в журналістику і працювати за своєю професією.

Очікується, що Семена прибуде до Києва вранці 19 лютого.

Передісторія:

  • У 2018 році Семену включили в "список на обмін".
  • У січні 2019 року "суд" у Сімферополі розглянув і задовольнив клопотання адвоката Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Українська правда

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Теми: політв'язніКримРосія
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