Політв'язень Семена виїхав на контрольовану Україною територію
Кримський журналіст Микола Семена вже знаходиться на контрольованій урядом України території.
Джерело: повідомлення української омбудсменки Людмили Денісової у Facebook
Деталі: У 2017 році так званий "суд" окупованого Криму незаконно засудив Семену до 2,5 років умовно за статтю, в якій він нібито "публічно закликав до порушення територіальної цілісності Росії".
Пряма мова Денісової: "Він у безпеці та прямує до Києва. Чекаю тебе тут, друже".
Передісторія:
- У 2018 році Семену включили в "список на обмін".
- У січні 2019 року "суд" у Сімферополі розглянув і задовольнив клопотання адвоката Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.