Політв'язень Семена виїхав на контрольовану Україною територію

Кримський журналіст Микола Семена вже знаходиться на контрольованій урядом України території.

Джерело: повідомлення української омбудсменки Людмили Денісової у Facebook

Деталі: У 2017 році так званий "суд" окупованого Криму незаконно засудив Семену до 2,5 років умовно за статтю, в якій він нібито "публічно закликав до порушення територіальної цілісності Росії".

Пряма мова Денісової: "Він у безпеці та прямує до Києва. Чекаю тебе тут, друже".

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