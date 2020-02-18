Політв'язень Семена виїхав на контрольовану Україною територію

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Вівторок, 18 лютого 2020, 14:31

Кримський журналіст Микола Семена вже знаходиться на контрольованій урядом України території.

Джерело: повідомлення української омбудсменки Людмили Денісової у Facebook

Деталі: У 2017 році так званий "суд" окупованого Криму незаконно засудив Семену до 2,5 років умовно за статтю, в якій він нібито "публічно закликав до порушення територіальної цілісності Росії".

Пряма мова Денісової: "Він у безпеці та прямує до Києва. Чекаю тебе тут, друже".

Передісторія:

  • У 2018 році Семену включили в "список на обмін".
  • У січні 2019 року "суд" у Сімферополі розглянув і задовольнив клопотання адвоката Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Українська правда
Теми: політв'язні Крим Росія


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