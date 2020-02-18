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Политзаключенный Семена выехал на контролируемую Украиной территорию

Вторник, 18 февраля 2020, 13:31
Политзаключенный Семена выехал на контролируемую Украиной территорию

Крымский журналист Николай Семена уже находится на контролируемой правительством Украины территории.

Источник: сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook

Детали: В 2017 году так называемый "суд" оккупированного Крыма незаконно приговорил Семену к 2,5 годам условно за статью, в которой он якобы "публично призывал к нарушению территориальной целостности России".

Прямая речь Денисовой: "Он в безопасности и направляется в Киев. Жду тебя здесь, друг".

Детали: В комментарии "Крым.Реалии" Семена рассказал, что по приезду в Киев намерен пройти медицинское обследование, а дальше – продолжить журналистскую деятельность.

Он сообщил, что беспрепятственно прошел контроль российских пограничников на админгранице Крыма с Херсонской областью, хотя "проверяли тщательно". А со стороны материковой Украины его встретили представители местной власти и бывший политузник Эдем Бекиров с супругой Гульнарой Бекировой, которая является заместителем главы Генической райгосадминистрации.

"У меня есть проблемы со здоровьем, я сначала хочу пройти обследование. Я не думаю, что это будет какое-то лечение или госпитализация. Просто мне нужно амбулаторное лечение и прием каких-то лекарств. Это уже врачи решат", – рассказал Семена.

Он добавил, что собирается вернутся в журналистику и работать по своей профессии.

Ожидается, что Семена прибудет в Киев утром 19 февраля.

Предыстория:

  • В 2018 году Семену включили в "список на обмен".
  • В января 2019 года "суд" в Симферополе рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеКрымРосcия
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