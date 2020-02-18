Политзаключенный Семена выехал на контролируемую Украиной территорию

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Вторник, 18 февраля 2020, 14:31

Крымский журналист Николай Семена уже находится на контролируемой правительством Украины территории.

Источник: сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook

Детали: В 2017 году так называемый "суд" оккупированного Крыма незаконно приговорил Семену к 2,5 годам условно за статью, в которой он якобы "публично призывал к нарушению территориальной целостности России".

Прямая речь Денисовой: "Он в безопасности и направляется в Киев. Жду тебя здесь, друг".

Предыстория:

  • В 2018 году Семену включили в "список на обмен".
  • В января 2019 года "суд" в Симферополе рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.

Украинская правда
Темы: политзаключенные Крым Росcия


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