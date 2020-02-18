Підозрюваний у хабарі голова Чернівецької облради вніс за себе заставу

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Вівторок, 18 лютого 2020, 20:11

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян вніс за себе заставу 10 мільйонів гривень.

Джерело: прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі Суспільному

Деталі: Мунтян, якого підозрюють у проханні та одержанні 400 тисяч доларів від чернівецького бізнесмена Юрія Кушніра, вніс понад 10 мільйонів гривень застави, яку суд йому призначив як альтернативу арешту.

Крім того, 17 лютого чиновник подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід. Її розглянуть 20 лютого.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав голові Чернівецької облради 10 мільйонів гривень застави.

До другого підозрюваного у справі – підприємця Кушніра суд застосував заставу у розмірі 5 млн 44 тис. 800 гривень з покладенням процесуальних обов'язків.

Передісторія:

  • 4 лютого прокурор повідомив Мунтяну про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
  • Також детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю за ч. 4 ст. 369 КК України, а саме в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.
  • За даними слідства, у липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
  • У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронці задокументовали факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів.

Теми: Чернівецька область хабар Антикорупційний суд


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