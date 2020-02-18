Підозрюваний у хабарі голова Чернівецької облради вніс за себе заставу

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян вніс за себе заставу 10 мільйонів гривень.

Джерело: прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі Суспільному

Деталі: Мунтян, якого підозрюють у проханні та одержанні 400 тисяч доларів від чернівецького бізнесмена Юрія Кушніра, вніс понад 10 мільйонів гривень застави, яку суд йому призначив як альтернативу арешту.

Крім того, 17 лютого чиновник подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід. Її розглянуть 20 лютого.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав голові Чернівецької облради 10 мільйонів гривень застави.

До другого підозрюваного у справі – підприємця Кушніра суд застосував заставу у розмірі 5 млн 44 тис. 800 гривень з покладенням процесуальних обов'язків.

Передісторія: