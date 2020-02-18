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Подозреваемый во взяточничестве глава Черновицкого облсовета внес за себя залог

Вторник, 18 февраля 2020, 19:11
Подозреваемый во взяточничестве глава Черновицкого облсовета внес за себя залог

Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян внес за себя залог 10 миллионов гривен.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Суспільному

Детали: Мунтян, которого подозревают в прошении и получении 400 тысяч долларов от черновицкого бизнесмена Юрия Кушнира, внес более 10 миллионов гривен залога, назначенного ему судом в качестве альтернативы аресту.

Кроме того, 17 февраля чиновник подал апелляцию на решение суда о мере пресечения. Ее рассмотрят 20 февраля.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал голове Черновицкого облсовета 10 млн грн залога.

Ко второму подозреваемого по делу – предпринимателю Кушниру суд применил залог в размере 5 млн 44 тыс. 800 гривен с возложением процессуальных обязанностей.

Предыстория:

  • 4 февраля прокурор сообщил Мунтяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
  • Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю по ч. 4 ст. 369 УК Украины, а именно в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.
  • По данным следствия, в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
  • В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительные органы задокументировали факт получения части обусловленных средств, а именно 180 тыс. долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черновицкая областьвзяткаАнтикоррупционный суд
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