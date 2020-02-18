Подозреваемый во взяточничестве глава Черновицкого облсовета внес за себя залог

Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян внес за себя залог 10 миллионов гривен.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Суспільному

Детали: Мунтян, которого подозревают в прошении и получении 400 тысяч долларов от черновицкого бизнесмена Юрия Кушнира, внес более 10 миллионов гривен залога, назначенного ему судом в качестве альтернативы аресту.

Кроме того, 17 февраля чиновник подал апелляцию на решение суда о мере пресечения. Ее рассмотрят 20 февраля.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал голове Черновицкого облсовета 10 млн грн залога.

Ко второму подозреваемого по делу – предпринимателю Кушниру суд применил залог в размере 5 млн 44 тыс. 800 гривен с возложением процессуальных обязанностей.

Предыстория: