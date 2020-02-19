У НАТО закликали Росію вивести війська з України та припинити підтримку сепаратистів

У Північноатлантичному альянсі заявили, що продовжують закликати Росію вивести свої війська з Донбасу та припинити підтримку сепаратистів.

Джерело: речниця НАТО Оани Лунгеску, передає Укрінформ

Пряма мова: "Ми занепокоєні ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Сході України цього ранку. Це підриває Мінські домовленості та зусилля до мирного врегулювання конфлікту.

Ми продовжуємо закликати Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів та докласти справжніх зусиль для імплементації Мінських угод".

Деталі: Лунгеску наголосила, що НАТО повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.