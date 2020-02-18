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В НАТО призвали Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку сепаратистов

Вторник, 18 февраля 2020, 23:31
В НАТО призвали Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку сепаратистов

В Североатлантическом альянсе заявили, что продолжают призывать Россию вывести свои войска с Донбасса и прекратить поддержку сепаратистов.

Источник: пресс-секретарь НАТО Оаны Лунгеску, передает Укринформ

Прямая речь: "Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины утром. Это подрывает Минские договоренности и усилия к мирному урегулированию конфликта.

Мы продолжаем призывать Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и приложить настоящих усилий для имплементации Минских соглашений".

Детали: Лунгеску подчеркнула, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных грани.

Что было ранее: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вильного вблизи Золотого. В бою Украина понесла потери.

Николай Донев, УП
Темы: НАТОРосcияДонбассвойна
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