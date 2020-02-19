В НАТО призвали Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку сепаратистов

617 просмотров
Среда, 19 февраля 2020, 00:31

В Североатлантическом альянсе заявили, что продолжают призывать Россию вывести свои войска с Донбасса и прекратить поддержку сепаратистов.

Источник: пресс-секретарь НАТО Оаны Лунгеску, передает Укринформ

Прямая речь: "Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины утром. Это подрывает Минские договоренности и усилия к мирному урегулированию конфликта.

Мы продолжаем призывать Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и приложить настоящих усилий для имплементации Минских соглашений".

Детали: Лунгеску подчеркнула, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных грани.

Что было ранее: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вильного вблизи Золотого. В бою Украина понесла потери.

Николай Донев, УП
Темы: НАТО Росcия Донбасс война


powered by lun.ua
Материалы по теме
НАТО ожидает дополнительной помощи Украины в миссиях – Столтенберг 15 февраля 2020, 15:45
Зеленский в Мюнхене встретится с генсеком НАТО 15 февраля 2020, 08:54
Украина идет в НАТО, есть лишь вопрос тактического плана - Загороднюк 14 февраля 2020, 23:49
Все новости
Главные новости
Стало известно имя погибшего в утреннем бою на Донбассе
Ермак: Атака в пятую годовщину Дебальцевской трагедии – особый цинизм
Бывший военный рассказал, почему боевики пошли в наступление на Луганщине
НАБУ назвало тайной причину визита Ахметова в бюро
Все новости
мимими

Щенок, который не ходит, подружился с голубем, который не летает

исследование

Бытовые чистящие средства могут провоцировать астму у детей

здоровье

Употребление чеснока не убережет от коронавируса. ВОЗ опровергает мифы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів