В НАТО призвали Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку сепаратистов

В Североатлантическом альянсе заявили, что продолжают призывать Россию вывести свои войска с Донбасса и прекратить поддержку сепаратистов.

Источник: пресс-секретарь НАТО Оаны Лунгеску, передает Укринформ

Прямая речь: "Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины утром. Это подрывает Минские договоренности и усилия к мирному урегулированию конфликта.

Мы продолжаем призывать Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и приложить настоящих усилий для имплементации Минских соглашений".

Детали: Лунгеску подчеркнула, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных грани.

Что было ранее: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вильного вблизи Золотого. В бою Украина понесла потери.