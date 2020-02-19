США в Радбезі ООН звинуватили Росію у зриві Мінських угод

Під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, представниця США звинуватила Росію у зриві Мінських домовленостей.

Джерело: в.о. заступника Постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале, передає Укрінформ

Пряма мова: "На жаль, Росія не виявила готовності виконати свої зобов’язання, відповідно до Мінських угод. Вона продовжує озброювати, навчати, управляти та воювати поруч зі своїми маріонетками на сході України. Це прямо порушує російські зобов’язання, взяті у Мінських угодах, у тому числі щодо встановлення негайного та всеохопного режиму припинення вогню.

Зараз, як і тоді ( бої за Дебальцеве в 2015 році ), очолювані Росією сили продовжуються порушувати обіцянки, дані президентом Путіним та російськими посадовцями, й вбивати українців на українській території".

Деталі: Шале також заявила, що Росія продовжує вести свої гібридні дії проти України, використовуючи економічний та політичний тиск.

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.

У Північноатлантичному альянсі заявили, що продовжують закликати Росію вивести свої війська з Донбасу та припинити підтримку сепаратистів.