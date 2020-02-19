США в Совбезе ООН обвинили Россию в срыве Минских соглашений

Во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, представительница США обвинила Россию в срыве Минских договоренностей.

Источник: и.о. заместителя Постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале, передает Укринформ

Прямая речь: "К сожалению, Россия не обнаружила готовности выполнить свои обязательства в соответствии с Минских соглашений. Она продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать рядом со своими марионетками на востоке Украины. Это прямо нарушает российские обязательства, взятые в Минских сделках, в том числе по установлению немедленного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Сейчас, как и тогда (бои за Дебальцево в 2015 году), возглавляемые Россией силы продолжаются нарушать обещания, данные президентом Путиным и российскими должностными лицами, и убивать украинский на украинской территории".

Детали: Шале также заявила, что Россия продолжает вести свои гибридные действия против Украины, используя экономическое и политическое давление.

Что было ранее: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вильного вблизи Золотого. В бою Украина понесла потери.

В Североатлантическом альянсе заявили, что продолжают призывать Россию вывести свои войска с Донбасса и прекратить поддержку сепаратистов.