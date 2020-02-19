Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Евакуація з Уханя: карантинне приміщення оточать подвійним кільцем охорони

Середа, 19 лютого 2020, 10:41
Евакуація з Уханя: карантинне приміщення оточать подвійним кільцем охорони

Евакуйованих із китайського Уханя громадян ізолюють на карантин на 14 днів під посиленою охороною.

Джерело: МВС

Дослівно: "Встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження.

До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії".

Деталі: Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС.

Державна служба з надзвичайних ситуацій перебуває у готовності до виконання завдань з транспортування громадян. Для перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС. До проведення операції залучено 33 рятувальника. В усіх областях України в посиленому режимі перебувають підрозділи радіаційного та хімічного захисту.

Що передувало: 19 лютого, в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

Знати більшеЛітак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: