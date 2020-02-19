Евакуація з Уханя: карантинне приміщення оточать подвійним кільцем охорони

Евакуйованих із китайського Уханя громадян ізолюють на карантин на 14 днів під посиленою охороною.

Джерело: МВС

Дослівно: "Встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження.

До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії".

Деталі: Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС.

Державна служба з надзвичайних ситуацій перебуває у готовності до виконання завдань з транспортування громадян. Для перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС. До проведення операції залучено 33 рятувальника. В усіх областях України в посиленому режимі перебувають підрозділи радіаційного та хімічного захисту.

Що передувало: 19 лютого, в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

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