Эвакуация из Уханя: карантинное помещение окружат двойным кольцом охраны

Эвакуированных из китайского Уханя граждан изолируют на карантин на 14 дней под усиленной охраной.

Источник: МВД

Дословно: "Установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР. В ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии".

Детали: Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для перевозки подготовлено 7 автобусов ГСЧС. К проведению операции привлечены 33 спасателя. Во всех областях Украины в усиленном режиме находятся подразделения радиационной и химической защиты.

Что предшествовало: 19 февраля, в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью. Известно, что наш самолет возьмет на борт граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

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