Літак для евакуації українців з Уханя вилетів – Гончарук

Літак для евакуації українців вилетів до Китаю, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Джерело: Twitter Гончарука

Пряма мова: "Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, – вилетів із аеропорту "Бориспіль".

Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом".

Деталі: Гончарук оприлюднив відео злету літака вранці.

⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю.



Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль.



Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020

Раніше повідомлялося, що літак вилетить до Китаю о 2.50 середи, 19 лютого, і повернеться до "Борисполя" о 8:05 ранку четверга, 20 лютого.

У Китаї візьмуть на борт лише не заражених коронавірусом осіб і тих, хто не має підвищеної температури. По прильоту в Україну вони будуть змушені провести два тижні на карантині, місце їх перебування охоронятимуть правоохоронці та рятувальники.