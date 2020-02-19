Літак для евакуації українців з Уханя вилетів – Гончарук
Літак для евакуації українців вилетів до Китаю, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Джерело: Twitter Гончарука
Пряма мова: "Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, – вилетів із аеропорту "Бориспіль".
Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом".
Деталі: Гончарук оприлюднив відео злету літака вранці.
⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю.— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020
Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль.
Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC
Раніше повідомлялося, що літак вилетить до Китаю о 2.50 ночі 19 лютого і повернеться до "Борисполя" о 8:05 ранку четверга, 20 лютого.
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомляла, що є три безпечних місця, де можуть розмістити евакуйованих із Китаю громадян – у залежності від їхньої кількості, буде вибрано найбільш відповідне для "обсервації" (ізоляції з метою спостереження).
У Китаї візьмуть на борт лише не заражених коронавірусом осіб і тих, хто не має підвищеної температури. По прильоту в Україну вони будуть змушені провести два тижні на карантині, місце їх перебування охоронятимуть правоохоронці та рятувальники.
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Передісторія:
- Новий коронавірус почав поширюватися у китайському місті Ухань, провінція Хубей, у грудні 2019 року.
- Ним заразилися вже понад 75 тисяч осіб (74 тисяч з них – у самому Китаї), внаслідок зараження Covid-2019 померли понад 2 тисячі осіб, а вилікувались 14,5 тисяч осіб.