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Літак для евакуації українців з Уханя вилетів – Гончарук

Середа, 19 лютого 2020, 07:45
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів – Гончарук

Літак для евакуації українців вилетів до Китаю, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Джерело: Twitter Гончарука

Пряма мова: "Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, – вилетів із аеропорту "Бориспіль".

Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом".

Деталі: Гончарук оприлюднив відео злету літака вранці.

Раніше повідомлялося, що літак вилетить до Китаю о 2.50 ночі 19 лютого і повернеться до "Борисполя" о 8:05 ранку четверга, 20 лютого.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомляла, що є три безпечних місця, де можуть розмістити евакуйованих із Китаю громадян – у залежності від їхньої кількості, буде вибрано найбільш відповідне для "обсервації" (ізоляції з метою спостереження).

У Китаї візьмуть на борт лише не заражених коронавірусом осіб і тих, хто не має підвищеної температури. По прильоту в Україну вони будуть змушені провести два тижні на карантині, місце їх перебування охоронятимуть правоохоронці та рятувальники.

Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Новий коронавірус почав поширюватися у китайському місті Ухань, провінція Хубей, у грудні 2019 року.
  • Ним заразилися вже понад 75 тисяч осіб (74 тисяч з них – у самому Китаї), внаслідок зараження Covid-2019 померли понад 2 тисячі осіб, а вилікувались 14,5 тисяч осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Китайздоров'яГончарук
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