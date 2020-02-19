Коронавірус: літак приземлився в Ухані, українці реєструються на рейс

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Середа, 19 лютого 2020, 16:24

Літак, який евакуюватиме 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019, приземлився в місці призначення.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook

Пряма мова: "Щойно український літак приземлився в місті Ухань у провінції Хубей, який забере 48 українців і 29 іноземних громадян.

 

Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю. На борту досвідчена команда медиків. Впевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі!".

 

За даними посольства України в Китаї та Монголії. українці та іноземці, яких евакуюють з Китаю через коронавірус Covid-2019, вже проходять реєстрацію на спецрейс авіакомпанії SkyUp.

Пасажири українського рейсу в обов’язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус.

Що передувало: 19 лютого, в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

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Теми: коронавірус Covid-2019


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