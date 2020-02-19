Коронавирус: самолет приземлился в Ухане, украинцы регистрируются на рейс

Самолет, который должен эвакуировать 48 украинцев и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019, приземлился в месте назначения.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook, посольство Украины в Китае и Монголии

Прямая речь Данилова: "Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, он заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан.

Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле!".

По данным посольства Украины в Китае и Монголии, украинцы и иностранцы, которых эвакуируют из Китая из-за коронавируса Covid-2019, уже проходят регистрацию на спецрейс авиакомпании SkyUp.

Пассажиры украинского рейса в обязательном порядке проходят санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавируса.

Что предшествовало: 19 февраля, в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью. Известно, что наш самолет возьмет на борт граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

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