Коронавирус: самолет приземлился в Ухане, украинцы регистрируются на рейс

Самолет, который должен эвакуировать 48 украинцев и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019, приземлился в месте назначения.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь: "Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, он заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан.

Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле!".

По данным посольства Украины в Китае и Монголии, украинцы и иностранцы, которых эвакуируют из Китая из-за коронавируса Covid-2019, уже проходят регистрацию на спецрейс авиакомпании SkyUp.

Пассажиры украинского рейса в обязательном порядке проходят санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавируса.

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