Прокуратура викрила хабарника з управління ДФС Хмельниччини

Прокуратура Хмельниччини затримала заступника начальника управління Головного управління ДФС в області під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 20 тис. доларів.

Джерело: пресслужба прокуратури Хмельницької області

Дослівно: "В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником начальника управління - начальником відділу Головного управління ДФС в Хмельницькій області".

Деталі: Прокуратура повідомляє, що податківець через свого знайомого вимагав у підприємців хабар за те, щоб допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від податків та службове підроблення.

За версією прокуратури, свої послуги зловмисник оцінив у 20 тис. доларів, частину з яких нібито мав передати на користь поліції, яка здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Проти посадовця відкрили справу за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.