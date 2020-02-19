Прокуратура разоблачила взяточника из управления ГФС Хмельницкой области

Прокуратура Хмельницкой области задержала заместителя начальника управления Главного управления Государственной фискальной службы в области во время получения взятки в размере 20 тыс. долларов.

Источник: пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области

Дословно: "Задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника управления - начальником отдела Главного управления ГФС в Хмельницкой области".

Детали: Прокуратура сообщает, что налоговик через своего знакомого требовал у предпринимателей взятку за то, чтобы помочь им избежать уголовной ответственности за уклонение от налогов и служебный подлог.

По версии прокуратуры, свои услуги злоумышленник оценил в 20 тыс. долларов, часть из которых якобы должен был передать в пользу полиции, которая осуществляет досудебное расследование в указанном уголовном производстве.

Против чиновника завели дело по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.