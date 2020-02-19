Все заявленные на эвакуацию из Уханя оказались здоровыми

Все заявленные 48 граждан Украины, а также 29 иностранцев, прибывших на эвакуацию из Китая, прошли проверку на наличие коронавируса и оказались здоровыми.

Источник: госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Заяца цитирует Интерфакс-Украина, Укрінформ

Прямая речь: "На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики".

Детали: Также будут лететь по одному гражданину из Израиля, Черногории и Панамы.

По словам замминистра здравоохранения Дмитрия Коваля, "все пассажиры уже прошли паспортные, таможенные и другие процедуры, по прохождению двух границ все здоровы".

По словам Заяца, граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы. Там же сменится экипаж рейса.

Самолет прилетит в Украину в четверг в 8 утра. При этом аэропорт и 4 места обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев власти не называют.

Что предшествовало: 19 февраля, в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью. Известно, что наш самолет возьмет на борт граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

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