Речник МВС натякнув на слід СБУ у вбивстві Шеремета – злив переписки

Колишня прессекретарка полку поліції "Дніпро-1" та батальйону "Донбас" Василіса Мазурчук опублікувала переписку з речником МВС Артемом Шевченком щодо вбивства журналіста УП Павла Шеремета, де Шевченко нібито зазначає, що "опера-контрики накосячили" і "втягнули людей у мокре".

Джерело: пост Мазурчук у Facebook, коментар Шевченка УП, відео на YouTube Андрія Портнова

скріншот зі сторінки Мазурчук

Деталі: Мазурчук опублікувала переписку з Шевченком після того, як 1 лютого колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив її телефонну розмову з підозрюваною у справі Шеремета Юлією Кузьменко, де вони обговорюють можливе розформування 5 управління Департаменту контррозвідки СБУ.

Портнов зазначав, що Мазурчук є дружиною співробітника СБУ, консультанта-експерта з оперативних питань 1 відділу 5 управління Департаменту контррозвідки СБУ.

У переписці з Шевченком 1 лютого вона звинуватила слідчих у зливі інформації Портнову, на що Шевченко заперечив, що не знає, "де і що бере Портнов".

Речник МВС також називає Павла Шеремета "російським агентом". Слід зазначити, що у Шевченка з Шереметом була особиста неприязнь через рейдерське захоплення каналу ТВі у 2013 році, гендиректором якого став Шевченко.

Пряма мова Шевченка з переписки: "Ваші друзі опера-контрики накосячили, втягнули людей (ребят – рос.) у мокре і нам кинули розслідувати – якого біса? Самі б своє чорне і розслідували б - перекваліфікували на 258 теракт і вперед. Так ні ж, нехай менти мучаться і отримують від журналістів піздюлів за нерозкриту справу Шеремета, а ми Бучі й Пумі будемо розповідати, як треба мовчати по-партизанськи".

"Нехай Юля і Андрій чесно все розкажуть, хто їх спонукав і під яким соусом мочканути цього російського агента Шеремета, будь він неладний і все. Хоча вони й не знали, кого і за що насправді йдуть працювати".

Деталі: "Українська правда" попросила Шевченка прокоментувати оприлюднену переписку з Мазурчук, на що він відповів: "Ні, не прокоментую ніяк".

Мазурчук також опублікувала попередню переписку з Шевченком за кінець грудня 2019 і січень 2020 року щодо оприлюдненої МВС розмови з Юлією Кузьменко щодо дітей Марусі Звіробій.

Шевченко запевняє Мазурчук, що її розмова з Кузьменко – "суто характеризуюча ознака підозрюваної, а не ознака планування злочину", хоча назвав розмови цинічними.

У січні Мазурчук також обурювалася в переписці, що її викликають на допит.

Водночас на питання УП, чому вона оприлюднила листування лише зараз, Мазурчук відповіла: "Я не маю звички зливати листування. Просто злити приватну розмову – це було дніще. Тому я і відреагувала".

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