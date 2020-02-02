Джуліані просив помічника Зеленського залишити Кличка на посаді – NYT

Адвокат президента США Рудольф Джуліані під час зустрічі з помічником президента Андрієм Єрмаком 2 серпня 2019 року просив залишити на посаді голову КМДА Віталія Кличка.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що під час зустрічі з Єрмаком Джуліані просив допомогти Кличкові зберегти посаду, називаючи Кличка давнім другом і колишнім клієнтом Джуліані.

У коментарі The New York Times Джуліані визнав, що обговорював посаду Кличка на зустрічі з Єрмаком у Мадриді 2 серпня.

Пряма мова Джуліані: "Я сказав: "Я не знаю, я поза цим, але, схоже, він — один з хороших хлопців... І я говорю як особистий друг, а не як представник влади чи щось таке".

Деталі: Видання зазначає, що на тій самій зустрічі Джуліані та Єрмак обговорювали можливий візит президента Володимира Зеленського до США, і адвокат Трампа просив провести розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина.

Єрмак у відповіді на запит The Times також визнав, що вони з Джуліані обговорювали майбутнє Кличка.

Пряма мова Єрмака: "Джуліані запитав мою думку щодо Віталія Кличка як міського голови".

"Він одразу підкреслив, що я не повинен сприймати його питання як спробу вплинути на мене".

Деталі: За словами Єрмака, він відповів Джуліані, що він давно знає Кличка і що він користується підтримкою киян. Він відкинув будь-які припущення про те, що Джуліані намагався вплинути на його позицію щодо Кличка.

Разом з тим, нардеп Олександр Ткаченко, якого розглядали як можливого кандидата на посаду голови КМДА замість Кличка, заявив, що "збіг у часі між зустріччю Кличка з Джуліані і подіями в управлінні Києвом був вражаючим".

The New York Times зазначає, що, зважаючи на складний і непрозорий характер української політики, не зрозуміло, чи втручання Джуліані було визначальним фактором, який дозволив Кличкові зберегти посаду, але зрозуміло, що він намагався на це вплинути.

Видання пише, що Кличко вперше найняв Джуліані в якості консультанта для своєї невдалої спроби обрання мером Києва в 2008 році.

У липні Кличко розміщував у Facebook фото своєї зустрічі з Джуліані.

Із посиланням на джерела The New York Times пише, що тоді Кличко говорив соратникам, що американські союзники допоможуть йому зберегти посаду.

Сам Кличко у заяві в п’ятницю заявив, що "це смішно" і що він "нікого не просив про допомогу". Він також заявив, що ніколи не мав ділових відносин із Джуліані.

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