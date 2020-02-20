На Донбасі 11 обстрілів, працюють снайпери

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Четвер, 20 лютого 2020, 07:25

19 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Деталі: У штабі ООС також зафіксували активність снайперської пари. 

Бойовики вели обстріли неподалік Мар’їнки, поруч із Лебединським, поблизну Славного, Василівки, Широкиного, Красногорівки, Новотроїцького, Луганського, Оріхового. 

"Вчора, 19 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо:

  • 18 лютого збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, один військовий загинув.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас


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