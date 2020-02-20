Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе 11 обстрелов, работают снайперы

Четверг, 20 февраля 2020, 06:25
На Донбассе 11 обстрелов, работают снайперы

19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: В штабе ООС также зафиксировали активность снайперской пары.

Боевики вели обстрелы неподалеку Марьинки, рядом с Лебединским, вблизи Славного, Васильевки, Широкино, Красногоровки, Новотроицкого, Луганского и Орехово.

"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

Напомним:

  • 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, один военный погиб.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: