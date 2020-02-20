На Донбассе 11 обстрелов, работают снайперы

19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: В штабе ООС также зафиксировали активность снайперской пары.

Боевики вели обстрелы неподалеку Марьинки, рядом с Лебединским, вблизи Славного, Васильевки, Широкино, Красногоровки, Новотроицкого, Луганского и Орехово.

"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

Напомним: