На Донбассе 11 обстрелов, работают снайперы

153 просмотра
Четверг, 20 февраля 2020, 07:25

19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: В штабе ООС также зафиксировали активность снайперской пары.

Боевики вели обстрелы неподалеку Марьинки, рядом с Лебединским, вблизи Славного, Васильевки, Широкино, Красногоровки, Новотроицкого, Луганского и Орехово.

"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

Напомним:

  • 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, один военный погиб.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Загороднюк После атаки у Золотого боевики вернулись на прежние позиции 19 февраля 2020, 17:40
Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов 19 февраля 2020, 10:58
Формирование Российской Федерации 22 раза открывали огонь — ООС 19 февраля 2020, 07:11
Все новости
Главные новости
Укрпочта ищет другие способы доставки посылок из Китая
Трамп обещал помилование, если Ассанж скажет, что Россия не ломала серверы США – The Guardian
Все заявленные на эвакуацию из Уханя оказались здоровыми
Политзаключенный Кремля Алексей Стогний вышел на свободу
Все новости
советы

8 песен, которые точно не стоит включать во время секса

мандри

45 мест, которые стоит посетить фанатам Гарри Поттера

мимими

11 теплых подарков для людей, которым всегда холодно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!