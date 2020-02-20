На Донбассе 11 обстрелов, работают снайперы
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Четверг, 20 февраля 2020, 07:25
19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."
Детали: В штабе ООС также зафиксировали активность снайперской пары.
Боевики вели обстрелы неподалеку Марьинки, рядом с Лебединским, вблизи Славного, Васильевки, Широкино, Красногоровки, Новотроицкого, Луганского и Орехово.
"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.
Напомним:
- 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, один военный погиб.
Украинская правда
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