У Нових Санжарах перекрили дорогу і палять шини, щоб не пустити людей із Китаю

Мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.

Джерело: речник ГУ Нацполції Полтавської області Юрій Сулаєв у коментарі каналу "112 Україна", пресслужба Полтавської обласної держадміністрації, "Укрінформ", 24tv.ua

Пряма мова речника полції Полтавщини: "Ситуація на разі контролюється працівниками поліції.

Мешканці Нових Санжар практично цілу ніч блокували проїжджу частину населеного пункту. Висловлюють свій протест. Отримали звідкись інформацію, що до них будуть заїжджати особи з Китаю -і вони категорично проти такого заїзду. Вони вийшли на акцію протесту, перекривши дорогу

Вранці, коли працівники поліції попросили розблокувати дорогу, на превеликий жаль, досить "накалена" була ситуація. Частина громадян проявили певну агресивність і відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських і вступили навіть у сутичку з поліцейськими.

Через це понад 10 найбільш активних осіб було вилучено з натовпу, з ними проведена відповідна профілактична робота. Вони всі ідентифіковані. Людей попереджено, що у раз порушення закону вони будуть відповідати відповідно до закону.

Проте на даний момент люди не розходяться, продовжується акція протесту. Правоохоронці намагаються роз’яснити людям вимгои закондавства, також із людми спідллкуються органи місцевого самоврядування".

Деталі: Сайт поліції повідомляє, що близько 7-ї ранку в селищі Нові Санжари група місцевих мешканців заблокувала дорогу міжрегіонального значення. Їх закликають не порушувати закон.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов виїхав на місце події до Новосанжарського району у зв’язку з протестом мешканців і перекриттям дороги.

На одному з відео видно, як горять шини.