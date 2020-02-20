В Новых Санжарах перекрыли дорогу и жгут шины, чтобы не пустить людей из Китая

Жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

Источник: пресс-секретарь ГУ Нацполции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии каналу "112 Украина", пресс служба Полтавской областной госадминистрации, "Укринформ"

Прямая речь пресс-секретаря полиции Полтавщины: "Ситуация на данный момент контролируется работниками полиции.

Жители Новых Санжар практически всю ночь блокировали проезжую часть населенного пункта. Выражают свой протест. Получили откуда-то информацию, что к ним будут заезжать люди из Китая – и они категорически против такого заезда. Они вышли на акцию протеста, перекрыв дорогу.

Утром, когда работники полиции попросили разблокировать дорогу, к сожалению, достаточно "накаленная" была ситуация. Часть граждан проявили определенную агрессивность и отказались выполнять законные требования полицейских и вступили даже в схватку с полицейскими.

Из-за этого более 10 самых активных лиц были изъяты из толпы, с ними проведена соответствующая профилактическая работа. Они все идентифицированы. Людей предупредили, что за нарушение закона они будут отвечать в соответствии с законом.

Однако на данный момент люди не расходятся, продолжается акция протеста. Правоохранители пытаются разъяснить людям требования законодательства, также с людьми общаются органы местного самоуправления".

Детали: Сайт полиции сообщает, что около 7 утра в поселке Новые Санжары группа местных жителей заблокировала дорогу межрегионального значения. Их призывают не нарушать закон.

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов выехал на место происшествия в Новосанжарский район в связи с протестом жителей и перекрытием дороги.