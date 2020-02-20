В Новых Санжарах перекрыли дорогу и жгут шины, чтобы не пустить людей из Китая

Жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

Источник: пресс-секретарь ГУ Нацполции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии каналу "112 Украина", пресс служба Полтавской областной госадминистрации, "Укринформ", 24tv.ua

Прямая речь пресс-секретаря полиции Полтавщины: "Ситуация на данный момент контролируется работниками полиции.

Жители Новых Санжар практически всю ночь блокировали проезжую часть населенного пункта. Выражают свой протест. Получили откуда-то информацию, что к ним будут заезжать люди из Китая – и они категорически против такого заезда. Они вышли на акцию протеста, перекрыв дорогу.

Утром, когда работники полиции попросили разблокировать дорогу, к сожалению, достаточно "накаленная" была ситуация. Часть граждан проявили определенную агрессивность и отказались выполнять законные требования полицейских и вступили даже в схватку с полицейскими.

Из-за этого более 10 самых активных лиц были изъяты из толпы, с ними проведена соответствующая профилактическая работа. Они все идентифицированы. Людей предупредили, что за нарушение закона они будут отвечать в соответствии с законом.

Однако на данный момент люди не расходятся, продолжается акция протеста. Правоохранители пытаются разъяснить людям требования законодательства, также с людьми общаются органы местного самоуправления".

Детали: Сайт полиции сообщает, что около 7 утра в поселке Новые Санжары группа местных жителей заблокировала дорогу межрегионального значения. Их призывают не нарушать закон.

На одном из видео видно, как горят шины.

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов выехал на место происшествия в Новосанжарский район в связи с протестом жителей и перекрытием дороги.

Видео: IG/Ирина Лелюх, TV Ltava и t.me/h_saltovka

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