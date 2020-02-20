Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС: Літак із евакуйованими з Китаю приземлився під Києвом "на дозаправку"

Четвер, 20 лютого 2020, 08:56
МВС: Літак із евакуйованими з Китаю приземлився під Києвом на дозаправку
Фото: Twitter Olya Komarova

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що літак із українцями, евакуйованими з Китаю, приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.

Джерело: сайт МВС 

Дослівно: "О 9:40 український пасажирський літак спецрейсу "PQ 7302" із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль. Там він дозаправиться пальним і вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків".

Деталі: За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ. 

 

На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. 

Повідомляється, що після прибуття усі особи на борту пройдуть належний прикордонний контроль "із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ у спеціальній відокремленій зоні летовища".

Після цього їх спецтранспортом ДСНС у супроводі та під охороною поліції доправлять на територію медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавської області.

Наразі мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.

Що було раніше: Вранці 20 лютого літак із евакуйованими з Китаю людьми довгенько кружляв над Харковом через те, що місто затягло туманом.   

Знати більшеЛітак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • 19 лютого в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою.
  • Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.
  • По обіді 19 лютогот літак приземлився в Ухані.  
  • У Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо бояться, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусБориспільМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: