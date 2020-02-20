МВС: Літак із евакуйованими з Китаю приземлився під Києвом "на дозаправку"

45228 переглядів
Четвер, 20 лютого 2020, 09:56
Фото: Twitter Olya Komarova

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що літак із українцями, евакуйованими з Китаю, приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.

Джерело: сайт МВС 

Дослівно: "О 9:40 український пасажирський літак спецрейсу "PQ 7302" із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль. Там він дозаправиться пальним і вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків".

Деталі: За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ. 

 

На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. 

Повідомляється, що після прибуття усі особи на борту пройдуть належний прикордонний контроль "із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ у спеціальній відокремленій зоні летовища".

Після цього їх спецтранспортом ДСНС у супроводі та під охороною поліції доправлять на територію медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавської області.

Наразі мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.

Знати більшеЛітак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • 19 лютого в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою.
  • Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.
  • По обіді 19 лютогот літак приземлився в Ухані.  
  • У Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо бояться, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.

Українська правда
Теми: коронавірус Бориспіль МВС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський присоромив українців через реакцію на літак з Китаю: Всі ми люди 20 лютого 2020, 10:38
У Нових Санжарах перекрили дорогу і палять шини, щоб не пустити людей із Китаю 20 лютого 2020, 10:30
МВС: Евакуйованих з Китаю повезуть у Нові Санжари на Полтавщині 20 лютого 2020, 10:23
Усі новини
Головні новини
Зеленський присоромив українців через реакцію на літак з Китаю: Всі ми люди
МВС: Евакуйованих з Китаю повезуть у Нові Санжари на Полтавщині
МВС: Літак із евакуйованими з Китаю приземлився під Києвом "на дозаправку"
Евакуйованих із Китаю планують везти на Полтавщину, літак кружляє над Харковом – ЗМІ
Усі новини
здоров'я

Позіхання: чому ми це робимо і чому воно таке заразне

здоров'я

Почервоніння та висипи на обличчі: 10 причин, чому вони з'являються

здоров'я

Вживання часнику не вбереже від коронавірусу. ВООЗ спростовує міфи