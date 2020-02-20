МВС: Літак із евакуйованими з Китаю приземлився під Києвом "на дозаправку"
Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що літак із українцями, евакуйованими з Китаю, приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.
Джерело: сайт МВС
Дослівно: "О 9:40 український пасажирський літак спецрейсу "PQ 7302" із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль. Там він дозаправиться пальним і вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків".
МВС пише, що літак з Уханя в Борисполі сів на дозаправку😒 заправляється, ніхто не виходить pic.twitter.com/V9cEbkk2P3— Olya Komarova (@Komarisha) February 20, 2020
Деталі: За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ.
На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.
Повідомляється, що після прибуття усі особи на борту пройдуть належний прикордонний контроль "із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ у спеціальній відокремленій зоні летовища".
Після цього їх спецтранспортом ДСНС у супроводі та під охороною поліції доправлять на територію медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавської області.
Наразі мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.
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Передісторія:
- 19 лютого в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою.
- Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.
- По обіді 19 лютогот літак приземлився в Ухані.
- У Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо бояться, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.