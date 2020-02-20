МВС: Літак із евакуйованими з Китаю приземлився під Києвом "на дозаправку"

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що літак із українцями, евакуйованими з Китаю, приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.

Джерело: сайт МВС

Дослівно: "О 9:40 український пасажирський літак спецрейсу "PQ 7302" із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль. Там він дозаправиться пальним і вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків".

МВС пише, що літак з Уханя в Борисполі сів на дозаправку😒 заправляється, ніхто не виходить pic.twitter.com/V9cEbkk2P3 — Olya Komarova (@Komarisha) February 20, 2020

Деталі: За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ.

На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Повідомляється, що після прибуття усі особи на борту пройдуть належний прикордонний контроль "із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ у спеціальній відокремленій зоні летовища".

Після цього їх спецтранспортом ДСНС у супроводі та під охороною поліції доправлять на територію медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавської області.

Наразі мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.

Що було раніше: Вранці 20 лютого літак із евакуйованими з Китаю людьми довгенько кружляв над Харковом через те, що місто затягло туманом.

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