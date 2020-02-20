Самолет с эвакуированными из Китая сел в Харькове

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами приземлился в аэропорту Харькова.

Источник: сайт 057, совладелец SkyUp Александр Альба в Facebook, Государственная пограничная служба

Детали: По данным местных журналистов, к самолету подали трап. Возле борта ходят люди в белой форме.

К самолету подъехала спецтехника. Видно как работают врачи, передает с места событий журналист.

В Госпогранслужбе отмечают, что информацию о лицах, которые прибыли в Украину, получили заблаговременно, поэтому их проверку по всем базам данных совершили еще до прилета.

У трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в отдельной зоне аэропорта.

Глава ХОГА Алексей Кучер в комментарии журналистам сообщил, что эвакуированные люди не будут перемещаться по городу. Их осмотрят врачи и на пяти автобусах повезут в Полтавскую область. Нацполиция обеспечит сопровождение эвакуированных.

Совладелец SkyUp Александр Альба сообщает, что самолет его авиакомпании, который осуществлял эвакуацию, пройдет специальную санитарную обработку: будет дезинфицирован салон, кабина пилотов, багажный отсек, техники заменят фильтры системы кондиционирования, чтобы полностью исключить возможность заражения. Также будет дезинфицировано место стоянки и трап.

Прямая речь: "Я очень благодарен и горжусь нашей командой. Ведь они, рискуя собственным здоровьем, согласились помочь вернуть наших сограждан в Украину. Человечность, преданность своему делу, готовность к самопожертвованию - вот что нас объединяет и позволяет преодолевать любой вызовы".

Предыстория:

Утром 20 февраля самолет с эвакуированными приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом на дозаправку, затем полетел в Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы. На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции их доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Там люди в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Министр внутренних дел Арсений Аваков заверил, что МВД сделало все, чтобы граждане страны были защищены от потенциальных угроз в связи с эвакуацией людей из Уханя.

Правоохранители обратились к местным жителям, которые протестуют против размещения эвакуированных на территории Новых Санжар, с призывом не поддаваться панике и не верить фейкам.

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