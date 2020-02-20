Самолет с эвакуированными из Китая сел в Харькове

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами приземлился в аэропорту Харькова.

Источник: сайт 057, совладелец SkyUp Александр Альба в Facebook

Детали: По данным местных журналистов, к самолету подали трап. Возле борта ходят люди в белой форме.

К самолету подъехала спецтехника. Видно как работают врачи, передает с мета событий журналист.

Совладелец SkyUp Александр Альба сообщает, что самолет его авиакомпании, который осуществлял эвакуацию, пройдет специальную санитарную обработку: будет дезинфицирован салон, кабина пилотов, багажный отсек, техники заменят фильтры системы кондиционирования, чтобы полностью исключить возможность заражения. Также будет дезинфицировано место стоянки и трап.

Прямая речь: "Я очень благодарен и горжусь нашей командой. Ведь они, рискуя собственным здоровьем, согласились помочь вернуть наших сограждан в Украину. Человечность, преданность своему делу, готовность к самопожертвованию - вот что нас объединяет и позволяет преодолевать любой вызовы".