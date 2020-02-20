Українці з Diamond Princess ще не проходили тест на одужання – МЗС

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Четвер, 20 лютого 2020, 16:02
Фото: EPA/UPG

Двоє українців з круїзного лайнера Diamond Princess, у яких було діагностовано коронавірус Covid-19, наразі перебувають у японських лікарнях. Тести, які б підтвердили їхнє одужання, ще не зроблені.

Джерело: коментар "Українській правді" директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева

Пряма мова: "За перевіреною і достовірною інформацією, громадяни України, госпіталізовані з діагнозом коронавірус, перебувають у лікарнях Токіо.

Українців буде виписано після того, як результати двох аналізів будуть негативні. На даний момент тести ще не було зроблено".

Що передувало: Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив у кулуарах Верховної Ради, що "за статистикою, серед 15% тих, хто одужав, є двоє українців". ЗМІ зробили висновок, що йдеться про громадян України з судна Diamond Princess.

Передісторія:  

  • 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
  • На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • Фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них двоє – громадяни України.

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірус Японія


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