Українці з Diamond Princess ще не проходили тест на одужання – МЗС
Двоє українців з круїзного лайнера Diamond Princess, у яких було діагностовано коронавірус Covid-19, наразі перебувають у японських лікарнях. Тести, які б підтвердили їхнє одужання, ще не зроблені.
Джерело: коментар "Українській правді" директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева
Пряма мова: "За перевіреною і достовірною інформацією, громадяни України, госпіталізовані з діагнозом коронавірус, перебувають у лікарнях Токіо.
Українців буде виписано після того, як результати двох аналізів будуть негативні. На даний момент тести ще не було зроблено".
Що передувало: Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив у кулуарах Верховної Ради, що "за статистикою, серед 15% тих, хто одужав, є двоє українців". ЗМІ зробили висновок, що йдеться про громадян України з судна Diamond Princess.
Передісторія:
- 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
- На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
- Фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них двоє – громадяни України.