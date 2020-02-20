Украинцы с Diamond Princess еще не проходили тест на выздоровление – МИД

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Четверг, 20 февраля 2020, 16:02
Фото: EPA/UPG

Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован коронавирус Covid-19, сейчас находятся в японских больницах. Тесты, подтверждающие их выздоровление, еще не сделаны.

Источник: комментарий "Украинской правде" директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева

Прямая речь: "По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированные с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио.

Украинцы будут выписаны после того, как результаты двух анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны".

Что предшествовало: Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил в кулуарах Верховной Рады, что "по статистике, среди 15% выздоровевших есть двое украинцев". СМИ сделали вывод, что речь идет о гражданах Украины с судна Diamond Princess.

Предыстория:

  • 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
  • Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирус Япония


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