Украинцы с Diamond Princess еще не проходили тест на выздоровление – МИД
Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован коронавирус Covid-19, сейчас находятся в японских больницах. Тесты, подтверждающие их выздоровление, еще не сделаны.
Источник: комментарий "Украинской правде" директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева
Прямая речь: "По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированные с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио.
Украинцы будут выписаны после того, как результаты двух анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны".
Что предшествовало: Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил в кулуарах Верховной Рады, что "по статистике, среди 15% выздоровевших есть двое украинцев". СМИ сделали вывод, что речь идет о гражданах Украины с судна Diamond Princess.
Предыстория:
- 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
- На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
- Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.