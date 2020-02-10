Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Небезпечний коронавірус підхопили двоє українців, які працювали на круїзному лайнері

Понеділок, 10 лютого 2020, 13:17
Небезпечний коронавірус підхопили двоє українців, які працювали на круїзному лайнері

Японські фахівці виявили на круїзному лайнері "Diamond Princess" 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них двоє – громадяни України.

Джерело: Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, Reuters

Дослівно МОЗ України: "Станом на 10 лютого отримано результати досліджень усіх 439 зразків (першого раунду досліджень – УП), що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV. Зокрема, захворіли двоє громадян України.

Наразі українці зняті з лайнера та перевезені до японської лікарні столичного регіону. Там вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед тих пасажирів та членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими захворілими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми".

Деталі: На борту корабля "Diamond Princess" біля узбережжя Японії підтверджено 66 нових випадків інфікування незнаним раніше коронавірусом, повідомив оператор судна "Princess Cruises".

Японські фахівці з охорони здоров'я підтвердили, що серед них 45 громадян Японії, 11 американців, 4 австралійці, 3-є з Філіппін та по одному з Канади та України.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:  

  • 5 лютого японський Національний координатор із міжнародних медико-санітарних правил повідомив Центру громадського здоров’я МОЗ України про те, що Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії визначило спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері з 3700 людьми з 56 країн.
  • Лайнер не заходив у порти України, однак на ньому перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • З 4 лютого влада Японії поставила судно на 14-денний карантин і здійснювала лабораторні дослідження для пасажирів та екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком (439 осіб).
  • За останніми даними Центру Джона Гопкінса, новим коронавірусом заразилися у світі 40 573 осіб (з них 40 195 – у материковій частині Китаю). Померли від нього 910 осіб, одужали – 3 517 людей.
  • Частина українців уже виїхала з Китаю, тепер влада направить чартерний рейс Київ – Ухань – Київ, який евакуює українців із провінції Хубей, де поширюється коронавірус 2019-nCoV. Після повернення в Україну на евакуйованих чекає 14-денний карантин.

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: