Небезпечний коронавірус підхопили двоє українців, які працювали на круїзному лайнері

Японські фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, з них двоє – громадяни України.

Джерело: Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, Reuters

Дослівно МОЗ України: "Станом на 10 лютого отримано результати досліджень усіх 439 зразків (першого раунду досліджень – УП), що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV. Зокрема, захворіли двоє громадян України.

Наразі українці зняті з лайнера та перевезені до японської лікарні столичного регіону. Там вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед тих пасажирів та членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими захворілими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми".

Деталі: На борту корабля "Diamond Princess" біля узбережжя Японії підтверджено 66 нових випадків інфікування незнаним раніше коронавірусом, повідомив оператор судна "Princess Cruises".

Японські фахівці з охорони здоров'я підтвердили, що серед них 45 громадян Японії, 11 американців, 4 австралійці, 3-є з Філіппін та по одному з Канади та України.

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