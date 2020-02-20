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Посольстве в Китае объяснило, почему не эвакуировали украинку с собакой

Четверг, 20 февраля 2020, 19:10
Посольстве в Китае объяснило, почему не эвакуировали украинку с собакой

Власти города Ухань в Китае отказали украинке Насте Зинченко вместе с ее померанским шпицем в эвакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.

Источник: посольство Украины в Китае, Украинская правда

Дословно: "Борьба с бюрократией на протяжении нескольких недель не имела успеха, и Насте Зинченко пришлось остаться в Китае вместе с ее любимцем, померанским шпицем Мишей.

Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мерами, китайские власти не дали согласие".

Детали: Посольство обратилось в правительство провинции Хубэй. Власти не разрешили вывезти собаку: у владелицы должен быть паспорт международного образца и документ с календарем вакцин. Без документов животное считают вероятным носителем инфекционных заболеваний или опасных для человека вирусов.

Украинка пыталась договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов. 

17 февраля она предоставила Сертификат здоровья животных, выданный Инспекцией ввоза-вывоза и карантина КНР в городе Гуанчжоу, который находится в 1000 км от Уханя.

В то же время, вылет должен был состояться именно из города Ухань. Посольство направило запрос на эвакуацию Зинченко вместе с собакой с учетом обновленного пакета документов и вновь получило отказ.

В то же время, в ответ на запрос УП в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что дипучреждение предоставило Зинченко исчерпывающие консульско-правовые консультации: "Гражданка были проинформирована, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Несмотря на рекомендации временно оставить Ухань, А.Зинченко окончательно приняла решение остаться в городе".

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Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.
  • Настя Зинченко отказалась эвакуироваться из Уханя, потому что ей запретили взять с собой свою собаку Мишель.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКитай
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