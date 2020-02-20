Два пасажири японського лайнера, на якому 25 українців, померли від коронавірусу

Два пасажири з японського круїзного лайнера Diamond Princess померли від коронавірусу Covid-2019.

Джерело: CNN

Дослівно: "Два колишні пасажири Diamond Princess померли від вірусу. Тим часом решта туристів продовжує сходити на берег з круїзного лайнера після 14-денного карантину.

В цілому 626 випадків захворювання на вірус пов'язані з перебуванням на лайнері".

Що передувало: Понад 300 американців евакуювали з круїзного лайнера в Японії та доставили на військові бази штатів Каліфорнія й Техас на додатковий 14-денний карантин – незалежно від результатів перевірки на коронавірус.

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