Два пасажири японського лайнера, на якому 25 українців, померли від коронавірусу
Два пасажири з японського круїзного лайнера Diamond Princess померли від коронавірусу Covid-2019.
Джерело: CNN
Дослівно: "Два колишні пасажири Diamond Princess померли від вірусу. Тим часом решта туристів продовжує сходити на берег з круїзного лайнера після 14-денного карантину.
В цілому 626 випадків захворювання на вірус пов'язані з перебуванням на лайнері".
Що передувало: Понад 300 американців евакуювали з круїзного лайнера в Японії та доставили на військові бази штатів Каліфорнія й Техас на додатковий 14-денний карантин – незалежно від результатів перевірки на коронавірус.
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Передісторія:
- 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
- На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу. Підхопили коронавірус двоє українців.