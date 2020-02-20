Два пассажира японского лайнера, на котором 25 украинцев, умерли от коронавируса

Два пассажира с японского круизного лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса Covid-2019.

Источник: CNN

Дословно: "Два бывших пассажира Diamond Princess погибли от вируса, в то время как оставшиеся туристы продолжают сходить на берег с круизного лайнера после 14-дневного карантина.

В общей сложности 626 случаев заболевания коронавирусом связаны с пребыванием на лайнере".

Что предшествовало: Более 300 американцев эвакуировали с круизного лайнера в Японии и доставили на военные базы штатов Калифорния и Техас на дополнительный 14-дневный карантин – независимо от результатов проверки на коронавирус.

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