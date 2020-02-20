Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам в обсервации.

Источник: Зоряна Скалецкая

Дословно: "Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны...

Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности.

Надеюсь, что мое поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению. Это необходимо нам всем.

Детали: Скалецкая также поблагодарила экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения, которые "добровольно согласились осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции".

Что предшествовало: Местные жители, узнав, что эвакуированных лиц повезут в санаторий МВД, начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.

Правоохранители оттеснили протестующих в Новых Санжарах и завезли эвакуированных в медцентр.

Участники протеста жгли шины и дрова на подъезде к медцентру, зажгли баррикаду перед автобусом, разбили в нем окна.

Полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера в Новых Санжарах Полтавской области.

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