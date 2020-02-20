У Нових Санжарах правоохоронці відтіснили протестувальників

3032 перегляди
Четвер, 20 лютого 2020, 18:55

У селищі міського типу Нові Санжари правоохоронці почали відтісняти місцевих мешканців, які протестують проти привезення людей, евакуйованих з китайського міста Ухань.

Джерело: трансляція "Радіо Свобода"

Поліція та Національна гвардія рушили дорогою, яку блокують протестувальники.

Ймовірно, правоохоронці "розчищають" коридор для автобусів з людьми.

Сутички були нетривалими і припинились після того, як мітингувальників відтіснили з дороги.

Знати більше: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Що було раніше: У "Нових Санжарах" на 14-денній обсервації мають перебувати 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Депутати Новосанжарської селищної ради звернулися до президента Володимира Зеленського і просять, аби евакуйованих із Китаю громадян не залишали на обсервацію у медичному закладі на території селища, тому що заклад непристосований.

Стверджується, що у медцентрі немає "ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка".

Водночас у Кабміні зазначали, що відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб і не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.
  • За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилися 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У МВС розповіли, з яких регіонів українці, евакуйовані з Уханю
Бій 18 лютого: українським військовим передали тіло загиблого бійця
Депутати селища, куди везуть українців з Китаю, звернулися до Зеленського
В уряді розповіли, що станеться, якщо хтось із евакуйованих захворіє
Усі новини
Фото

Найкращі фото часів ЄвроМайдану

Фотопроект

Що таке любов? 22 світлини, які розкажуть про це трохи більше

мімімі

11 теплих подарунків для людей, яким завжди холодно