У селищі міського типу Нові Санжари правоохоронці почали відтісняти місцевих мешканців, які протестують проти привезення людей, евакуйованих з китайського міста Ухань.

Джерело: трансляція "Радіо Свобода"

Поліція та Національна гвардія рушили дорогою, яку блокують протестувальники.

Ймовірно, правоохоронці "розчищають" коридор для автобусів з людьми.

Сутички були нетривалими і припинились після того, як мітингувальників відтіснили з дороги.

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Що було раніше: У "Нових Санжарах" на 14-денній обсервації мають перебувати 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Депутати Новосанжарської селищної ради звернулися до президента Володимира Зеленського і просять, аби евакуйованих із Китаю громадян не залишали на обсервацію у медичному закладі на території селища, тому що заклад непристосований.

Стверджується, що у медцентрі немає "ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка".

Водночас у Кабміні зазначали, що відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб і не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

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