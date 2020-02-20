У Нових Санжарах правоохоронці відтіснили протестувальників
У селищі міського типу Нові Санжари правоохоронці почали відтісняти місцевих мешканців, які протестують проти привезення людей, евакуйованих з китайського міста Ухань.
Джерело: трансляція "Радіо Свобода"
Поліція та Національна гвардія рушили дорогою, яку блокують протестувальники.
Ймовірно, правоохоронці "розчищають" коридор для автобусів з людьми.
Сутички були нетривалими і припинились після того, як мітингувальників відтіснили з дороги.
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Що було раніше: У "Нових Санжарах" на 14-денній обсервації мають перебувати 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.
Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
Депутати Новосанжарської селищної ради звернулися до президента Володимира Зеленського і просять, аби евакуйованих із Китаю громадян не залишали на обсервацію у медичному закладі на території селища, тому що заклад непристосований.
Стверджується, що у медцентрі немає "ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка".
Водночас у Кабміні зазначали, що відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб і не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.
Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.
Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.
- За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилися 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.