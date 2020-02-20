Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Биті вікна і барикади з вогнем: на Полтавщині відтіснили протест і завезли людей з Уханю

Четвер, 20 лютого 2020, 18:40
Биті вікна і барикади з вогнем: на Полтавщині відтіснили протест і завезли людей з Уханю

У селищі міського типу Нові Санжари правоохоронці відтіснили протестувальників і завезли у місцевий медичний центр людей, евакуйованих з китайського міста Ухань.

Джерело: джерело "Української правди" у правоохоронних органів; коментар УП речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка; трансляція "Радіо Свобода"

Пряма мова Артема Шевченка: "Відбуваються заходи з виконання урядового рішення. Ті, хто перешкоджають цьому в неправовий спосіб – це перешкоджання припиняється".

Деталі: Поліція та Національна гвардія рушили дорогою, яку блокують протестувальники. Ймовірно, правоохоронці "розчищали" коридор для автобусів з людьми.

Сутички були нетривалими і станом на 18:55 припинились після того, як мітингувальників відтіснили з дороги.

За даними джерела УП, яке перебуває на місці події, станом на 19:15 дорогу до медичного центру звільнили, колона з автобусами під'їжджає.

Оновлено: Станом на 19:40 сутички правоохоронців і мітингувальників поновились. Люди палять шини та дрова на під'їзді до медцентру. За словами джерела УП, місцеві запалили барикаду перед автобусам з евакуйованими.

 
скріншоти: радіо свобода

Станом на 19:56 пожежники розібрали барикаду, автобуси з евакуйованими у супроводі правоохоронців проїхали на територію санаторію.

 

У колоні є кілька автобусів з розбитими вікнами.

 
 

Знати більше: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Що було раніше: У "Нових Санжарах" на 14-денній обсервації мають перебувати 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Депутати Новосанжарської селищної ради звернулися до президента Володимира Зеленського і просять, аби евакуйованих із Китаю громадян не залишали на обсервацію у медичному закладі на території селища, тому що заклад непристосований.

Стверджується, що у медцентрі немає "ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка".

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Водночас у Кабміні зазначали, що відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб і не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.
  • За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилися 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: