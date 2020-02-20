У селищі міського типу Нові Санжари правоохоронці відтіснили протестувальників і завезли у місцевий медичний центр людей, евакуйованих з китайського міста Ухань.

Джерело: джерело "Української правди" у правоохоронних органів; коментар УП речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка; трансляція "Радіо Свобода"

Пряма мова Артема Шевченка: "Відбуваються заходи з виконання урядового рішення. Ті, хто перешкоджають цьому в неправовий спосіб – це перешкоджання припиняється".

Деталі: Поліція та Національна гвардія рушили дорогою, яку блокують протестувальники. Ймовірно, правоохоронці "розчищали" коридор для автобусів з людьми.

Сутички були нетривалими і станом на 18:55 припинились після того, як мітингувальників відтіснили з дороги.

За даними джерела УП, яке перебуває на місці події, станом на 19:15 дорогу до медичного центру звільнили, колона з автобусами під'їжджає.

Оновлено: Станом на 19:40 сутички правоохоронців і мітингувальників поновились. Люди палять шини та дрова на під'їзді до медцентру. За словами джерела УП, місцеві запалили барикаду перед автобусам з евакуйованими.

скріншоти: радіо свобода

Станом на 19:56 пожежники розібрали барикаду, автобуси з евакуйованими у супроводі правоохоронців проїхали на територію санаторію.

У колоні є кілька автобусів з розбитими вікнами.

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Що було раніше: У "Нових Санжарах" на 14-денній обсервації мають перебувати 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Депутати Новосанжарської селищної ради звернулися до президента Володимира Зеленського і просять, аби евакуйованих із Китаю громадян не залишали на обсервацію у медичному закладі на території селища, тому що заклад непристосований.

Стверджується, що у медцентрі немає "ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка".

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Водночас у Кабміні зазначали, що відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб і не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

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