Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия будет пытаться вмешаться в переизбрание Трампа – NYT

Пятница, 21 февраля 2020, 05:00
Россия будет пытаться вмешаться в переизбрание Трампа – NYT

Сотрудники службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о том, что Россия будет пытаться вмешаться президентскую кампанию 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Источник: The New York Times

Детали: Эту информацию изданию подтвердили пять источников, которые знакомы с докладом спецслужб.

Республиканцы, которые тоже заслушали этот отчет, отрицали эти утверждения. Союзники Трампа убеждали, что он жестко относится к России и заботится о европейской безопасности.

Отдельные представители разведки были против того, чтобы озвучивать информацию о возможном вмешательстве России перед конгрессменами. По их мнению, это "тактическая ошибка".

В Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.

И республиканцы, и демократы просили американские спецслужбы передать им материал, который бы помог им поверить в то, что Россия снова хочет переизбрания Трампа.

Напомним:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • На протяжении 22 месяцев спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией.
  • Согласно итогам расследования, ни Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАвиборыТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
В Москве поставили ЗРК "Панцирь" на закрытой свалке - СМИ
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: