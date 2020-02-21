Россия будет пытаться вмешаться в переизбрание Трампа – NYT
Сотрудники службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о том, что Россия будет пытаться вмешаться президентскую кампанию 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.
Источник: The New York Times
Детали: Эту информацию изданию подтвердили пять источников, которые знакомы с докладом спецслужб.
Республиканцы, которые тоже заслушали этот отчет, отрицали эти утверждения. Союзники Трампа убеждали, что он жестко относится к России и заботится о европейской безопасности.
Отдельные представители разведки были против того, чтобы озвучивать информацию о возможном вмешательстве России перед конгрессменами. По их мнению, это "тактическая ошибка".
В Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.
И республиканцы, и демократы просили американские спецслужбы передать им материал, который бы помог им поверить в то, что Россия снова хочет переизбрания Трампа.
Напомним:
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
- The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
- На протяжении 22 месяцев спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией.
- Согласно итогам расследования, ни Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.