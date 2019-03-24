Мюллер не нашел сговора Трампа с РФ - NYT
Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на выводы расследования, обнародованные 24 марта генеральным прокурором США Уильямом Барром.
По словам генпрокурора, у команды Мюллера нет выводов о том, что Трамп незаконно препятствовал правосудию.
"Следователи спецпрокурора не имели достаточных доказательств, чтобы установить, что Трамп совершил преступление", - заявил Барр и добавил: "Хотя в докладе нет вывода о том, что президент совершил преступление, он не освобождает его от ответственности".
Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
На протяжении 22 месяцев Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией и имело ли место воспрепятствование правосудию со стороны президента с целью остановить расследование.
Как сообщает Голос Америки, в воскресенье Барр передал Конгрессу резюме доклада по итогам расследования: глава Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер сообщил, что получил "очень короткое письмо" Минюста по поводу доклада Мюллера.
Пресс-секретарь президента Хоган Гидли в свою очередь заявил, что Белый дом пока не получил текста доклада и не был проинформирован о его содержании.
Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил о "полном оправдании".
No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 березня 2019 р.
Напомним:
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
- В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Трамп заявил что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
- Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
- Трамп призвал опубликовать доклад относительно расследования вмешательства РФ в американские выборы.