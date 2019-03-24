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Мюллер не нашел сговора Трампа с РФ - NYT

Воскресенье, 24 марта 2019, 21:56
Мюллер не нашел сговора Трампа с РФ - NYT

Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на выводы расследования, обнародованные 24 марта генеральным прокурором США Уильямом Барром. 

По словам генпрокурора, у команды Мюллера нет выводов о том, что Трамп незаконно препятствовал правосудию.

"Следователи спецпрокурора не имели достаточных доказательств, чтобы установить, что Трамп совершил преступление", -  заявил Барр и добавил: "Хотя в докладе нет вывода о том, что президент совершил преступление, он не освобождает его от ответственности". 

Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

На протяжении 22 месяцев Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией и имело ли место воспрепятствование правосудию со стороны президента с целью остановить расследование.

Как сообщает Голос Америки, в воскресенье Барр передал Конгрессу резюме доклада по итогам расследования: глава Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер сообщил, что получил "очень короткое письмо" Минюста по поводу доклада Мюллера.

Пресс-секретарь президента Хоган Гидли в свою очередь заявил, что Белый дом пока не получил текста доклада и не был проинформирован о его содержании.

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил о "полном оправдании".

Напомним:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Трамп заявил что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
  • Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • Трамп призвал опубликовать доклад относительно расследования вмешательства РФ в американские выборы.

Украинская правда
Темы: ТрампРосcияСШАвиборы
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