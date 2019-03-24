Мюллер не нашел сговора Трампа с РФ - NYT

Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на выводы расследования, обнародованные 24 марта генеральным прокурором США Уильямом Барром.

По словам генпрокурора, у команды Мюллера нет выводов о том, что Трамп незаконно препятствовал правосудию.

"Следователи спецпрокурора не имели достаточных доказательств, чтобы установить, что Трамп совершил преступление", - заявил Барр и добавил: "Хотя в докладе нет вывода о том, что президент совершил преступление, он не освобождает его от ответственности".