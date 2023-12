Мюллер не нашел сговора Трампа с РФ - NYT

Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на выводы расследования, обнародованные 24 марта генеральным прокурором США Уильямом Барром.

По словам генпрокурора, у команды Мюллера нет выводов о том, что Трамп незаконно препятствовал правосудию.

"Следователи спецпрокурора не имели достаточных доказательств, чтобы установить, что Трамп совершил преступление", - заявил Барр и добавил: "Хотя в докладе нет вывода о том, что президент совершил преступление, он не освобождает его от ответственности".

На протяжении 22 месяцев Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией и имело ли место воспрепятствование правосудию со стороны президента с целью остановить расследование.

Как сообщает Голос Америки, в воскресенье Барр передал Конгрессу резюме доклада по итогам расследования: глава Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер сообщил, что получил "очень короткое письмо" Минюста по поводу доклада Мюллера.

Пресс-секретарь президента Хоган Гидли в свою очередь заявил, что Белый дом пока не получил текста доклада и не был проинформирован о его содержании.

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил о "полном оправдании".

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!