На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої "Мінськом" зброї
П'ятниця, 21 лютого 2020, 06:10
20 лютого російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню .
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."
Деталі: Зазначається, що бойовики відкривали вогонь поруч з Новомихайлівкою, Піщевиком, Павлополем, Мар’їнкою, Лебединським, Красногорівкою, Старогнатівкою та Новозванівкою.
"Вчора, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", – повідомили у штабі ООС
Нагадаємо:
- 19 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Українська правда