На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої "Мінськом" зброї 

20 лютого російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню .

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Деталі: Зазначається, що бойовики відкривали вогонь поруч з Новомихайлівкою, Піщевиком, Павлополем, Мар’їнкою, Лебединським, Красногорівкою, Старогнатівкою та Новозванівкою.

"Вчора, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", – повідомили у штабі ООС

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