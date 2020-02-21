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На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої "Мінськом" зброї 

П'ятниця, 21 лютого 2020, 06:10
На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої Мінськом зброї 

20 лютого російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню .

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Деталі: Зазначається, що бойовики відкривали вогонь поруч з Новомихайлівкою, Піщевиком, Павлополем, Мар’їнкою, Лебединським, Красногорівкою, Старогнатівкою та Новозванівкою.

"Вчора, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", – повідомили у штабі ООС 

Нагадаємо:

  • 19 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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