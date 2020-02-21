На Донбассе боевики вели огонь из запрещенного "Минском" оружия

20 февраля российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: Отмечается, что боевики открывали огонь рядом с Новомихайловкой, Пищевиком, Павлополем, Марьинкой, Лебединским, Красногоровкой, Старогнатовкой и Новозвановкой.

"Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – сообщили в штабе ООС.

Напомним: