На Донбассе боевики вели огонь из запрещенного "Минском" оружия

234 просмотра
Пятница, 21 февраля 2020, 07:10

20 февраля российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: Отмечается, что боевики открывали огонь рядом с Новомихайловкой, Пищевиком, Павлополем, Марьинкой, Лебединским, Красногоровкой, Старогнатовкой и Новозвановкой.

"Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – сообщили в штабе ООС.

Напомним:

  • 19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россияне обстреляли кладбище из запрещенной арты, более 10 могил разрушены – ООС 20 февраля 2020, 17:13
На Донбассе 11 обстрелов, работают снайперы 20 февраля 2020, 07:25
Загороднюк После атаки у Золотого боевики вернулись на прежние позиции 19 февраля 2020, 17:40
Все новости
Главные новости
Зеленский украинке, что осталась в Ухане: Мы найдем способ вас вернуть
Столкновения в Новых Санжарах: полиция задержала 24 человека
Коронавирус: Скалецкая решила пожить в обсервации с эвакуированными украинцами
Битые окна и баррикады с огнем: на Полтавщине оттеснили протест и завезли людей с Уханя
Все новости
Фотопроект

Что такое любовь? 22 фотографии, которые расскажут об этом чуть больше

Опыт

Почему стоит брать на работу людей 50+

исследование

Бытовые чистящие средства могут провоцировать астму у детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!