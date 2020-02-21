На Донбассе боевики вели огонь из запрещенного "Минском" оружия
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Пятница, 21 февраля 2020, 07:10
20 февраля российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."
Детали: Отмечается, что боевики открывали огонь рядом с Новомихайловкой, Пищевиком, Павлополем, Марьинкой, Лебединским, Красногоровкой, Старогнатовкой и Новозвановкой.
"Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – сообщили в штабе ООС.
Напомним:
- 19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда
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