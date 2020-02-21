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Зеленский – украинке, оставшейся в Ухане: Мы найдем способ Вас вернуть

Пятница, 21 февраля 2020, 06:40
Зеленский – украинке, оставшейся в Ухане: Мы найдем способ Вас вернуть

Президент Владимир Зеленский пообещал украинке Насте Зинченко, которую не эвакуировали из Уханя вместе с другими гражданами Украины из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой.

Источник: Зинченко в Instagram

Прямая речь Зеленского: "Я знаю Вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Я только что об этом узнал. Смотрите, мы там Вас не оставим. Хотел Вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал об этой проблеме...но мы найдем способ, чтобы Вас вернуть".

Детали: В своем профиле девушка написала, что Зеленский "подбодрил ее и пообещал помочь".

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Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.
  • Власти города Ухань в Китае отказали украинке Насте Зинченко вместе с ее померанским шпицем в эвакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЗеленскийКитай
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