Президент Владимир Зеленский пообещал украинке Насте Зинченко, которую не эвакуировали из Уханя вместе с другими гражданами Украины из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой.

Источник: Зинченко в Instagram

Прямая речь Зеленского: "Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Я только что об этом узнал. Смотрите, мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал об этой проблеме...но мы найдем способ, чтобы вас вернуть."

Детали: В своем профиле девушка написала, что Зеленский "подбодрил ее и пообещал помочь".

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