Зеленский украинке, что осталась в Ухане: Мы найдем способ вас вернуть
Президент Владимир Зеленский пообещал украинке Насте Зинченко, которую не эвакуировали из Уханя вместе с другими гражданами Украины из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой.
Источник: Зинченко в Instagram
Прямая речь Зеленского: "Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Я только что об этом узнал. Смотрите, мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал об этой проблеме...но мы найдем способ, чтобы вас вернуть."
Детали: В своем профиле девушка написала, что Зеленский "подбодрил ее и пообещал помочь".
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Мне позвонил президент Украины Володимир Зеленский 🇺🇦 Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы 🙏 @zelenskiy_official ❤️
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Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя
Предыстория:
- Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.
- Власти города Ухань в Китае отказали украинке Насте Зинченко вместе с ее померанским шпицем в эвакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.