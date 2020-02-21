Інститут нацпам’яті застерігає від участі в параді "побєдобєсія" РФ 9 травня
Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що всі, хто відвідає парад 9 травня в Москві, повинні зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики.
Джерело: Дробович, котрого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Важливо підкреслити, що Росія, як країна-агресор, яка порушує міжнародне право, має не тільки ряд злочинів за своєю спиною, вона також має дуже ганебну практику інструменталізації історії, а саме використання історичних подій і фактів з метою досягнення політичних цілей.
Власне військовий парад у Росії на Красній площі цього року також буде інструментом для досягнення політичних цілей, а не для вшанування пам'яті жертв Другої світової війни".
Деталі: Дробович вважає, що всі, хто братиме участь у цих заходах, які навіть експертне середовище називає не інакше як "побєдобєсіє" повинні зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики.
Він підкреслив, що це стосується не тільки України, а й лідерів і політиків інших держав.
Пряма мова: "Будь-хто, хто погоджується брати участь у цьому параді, має усвідомлювати, що з високою ймовірністю це буде використано Росією для їхніх імперіалістських загарбницьких цілей".
Передісторія:
- 17 лютого нардеп від фракції ОПЗЖ у Верховній Раді Вадим Рабінович на погоджувальній раді керівників фракцій і груп парламенту запропонував Раді сформувати парламентську делегацію для участі в параді в Москві.
- Його позиція викликала шквал обурення.
- Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" зажадала також від президента Володимира Зеленського заяви, чи планує він їхати в Москву на парад 9 травня.
- "Українська правда" звернулася з запитом до Офісу президента про те, чи отримував глава держави офіційне запрошення з Москви для участі в параді 9 травня.
- У серпні 2019 року помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Кремль направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" у травні 2020 року.