Інститут нацпам’яті застерігає від участі в параді "побєдобєсія" РФ 9 травня

Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що всі, хто відвідає парад 9 травня в Москві, повинні зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики.

Джерело: Дробович, котрого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Важливо підкреслити, що Росія, як країна-агресор, яка порушує міжнародне право, має не тільки ряд злочинів за своєю спиною, вона також має дуже ганебну практику інструменталізації історії, а саме використання історичних подій і фактів з метою досягнення політичних цілей.

Власне військовий парад у Росії на Красній площі цього року також буде інструментом для досягнення політичних цілей, а не для вшанування пам'яті жертв Другої світової війни".

Деталі: Дробович вважає, що всі, хто братиме участь у цих заходах, які навіть експертне середовище називає не інакше як "побєдобєсіє" повинні зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики.

Він підкреслив, що це стосується не тільки України, а й лідерів і політиків інших держав.

Пряма мова: "Будь-хто, хто погоджується брати участь у цьому параді, має усвідомлювати, що з високою ймовірністю це буде використано Росією для їхніх імперіалістських загарбницьких цілей".

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