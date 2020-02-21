Институт нацпамяти предостерегает от участия в параде "победобесия" РФ 9 мая

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что все, кто посетит парад 9 мая в Москве, должны считаться с тем, что они становятся инструментом российской агрессивной политики.

Источник: Дробович, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Важно подчеркнуть, что Россия, как страна-агрессор, которая нарушает международное право, имеет не только ряд преступлений за своей спиной, она также имеет очень позорную практику инструментализации истории, а именно использования исторических событий и фактов с целью достижения политических целей.

Собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения политических целей, а не для чествования памяти жертв Второй мировой войны".



Детали: Дробович считает, что все, кто будет принимать участие в этих мероприятиях, которые даже экспертная среда называет не иначе как "победобесие" должны считаться с тем, что они становятся инструментом российской агрессивной политики.



Он подчеркнул, что это касается не только Украины, но и лидеров и политиков других государств.



Прямая речь: "Кто угодно, кто соглашается принимать участие в этом параде, должен осознавать, что с высокой вероятностью это будет использовано Россией для их империалистских захватнических целей".

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