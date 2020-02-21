Институт нацпамяти предостерегает от участия в параде "победобесия" РФ 9 мая
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что все, кто посетит парад 9 мая в Москве, должны считаться с тем, что они становятся инструментом российской агрессивной политики.
Источник: Дробович, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Важно подчеркнуть, что Россия, как страна-агрессор, которая нарушает международное право, имеет не только ряд преступлений за своей спиной, она также имеет очень позорную практику инструментализации истории, а именно использования исторических событий и фактов с целью достижения политических целей.
Собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения политических целей, а не для чествования памяти жертв Второй мировой войны".
Детали: Дробович считает, что все, кто будет принимать участие в этих мероприятиях, которые даже экспертная среда называет не иначе как "победобесие" должны считаться с тем, что они становятся инструментом российской агрессивной политики.
Он подчеркнул, что это касается не только Украины, но и лидеров и политиков других государств.
Прямая речь: "Кто угодно, кто соглашается принимать участие в этом параде, должен осознавать, что с высокой вероятностью это будет использовано Россией для их империалистских захватнических целей".
Предыстория:
- 17 февраля нардеп от фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Вадим Рабинович на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента предложил Раде сформировать парламентскую делегацию для участия в параде в Москве.
- Его позиция вызвала шквал возмущения.
- Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала также от президента Владимира Зеленского заявления, планирует ли он ехать в Москву на парад 9 мая.
- "Украинская правда" обратилась с запросом в Офис президента о том, получал ли глава государства официальное приглашение из Москвы для участия в параде 9 мая.
- В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" в мае 2020 года.