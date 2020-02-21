Гриценку в Росії вліпили 6 років колонії

Другий західний окружний військовий суд у Москві заочно засудив колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років колонії.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: За інформацією видання, Гриценка визнали винним за статтею "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням ЗМІ".

Його звинуватили у двох висловлюваннях в телеефірі, нібито зроблених у 2014 та 2017 роках. У першому Гриценко буцім-то заявив, що росіяни теж повинні нести втрати, як і українці на Донбасі, і запропонував підривати російські потяги з бойовою технікою. У другому - що на кожен вибух автомобіля в Києві або Маріуполі українці повинні відповідати вибухами машин у Москві або Таганрозі.

Повідомляється, що прокурор просив для політика дев'ять років колонії, захист наполягав на виправданні.