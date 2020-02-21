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Гриценко в России влепили 6 лет колонии

Пятница, 21 февраля 2020, 12:20
Гриценко в России влепили 6 лет колонии

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии.

Источник: "РИА Новости"

Детали: По информации издания, Гриценко признали виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ".

Его обвинили в двух высказываниях в телеэфире, якобы сделанных в 2014 и 2017 годах. В первом Гриценко будто бы заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы на Донбассе, и предложил взрывать российские поезда с боевой техникой. Во втором - что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

Сообщается, что прокурор запрашивал для политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.

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Темы: ГриценкоРосcиясудтюрьма
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