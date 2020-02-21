Гриценко о российском приговоре: Пусть себе беснуются

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Пятница, 21 февраля 2020, 14:28

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал приговор военного суда в Москве, который приговорил его к шести годам колонии.

Источник: Гриценко в facebook

Прямая речь: "То, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде" – не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть себе беснуются".

Детали: Гриценко отметил, что российский суд признал его "террористом", но в его понимании терроризм – это рейды российских диверсионных групп, которые врываются в Украину, сбитие российским БУКом гражданского лайнера MH17, отравление и убийство людей на территории чужих государств.

Он подчеркнул, что это – действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире.

Что было раньше: Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии.

Его признали виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ".

Темы: Гриценко Росcия


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