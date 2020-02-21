Гриценко о российском приговоре: Пусть себе беснуются
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал приговор военного суда в Москве, который приговорил его к шести годам колонии.
Источник: Гриценко в facebook
Прямая речь: "То, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде" – не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть себе беснуются".
Детали: Гриценко отметил, что российский суд признал его "террористом", но в его понимании терроризм – это рейды российских диверсионных групп, которые врываются в Украину, сбитие российским БУКом гражданского лайнера MH17, отравление и убийство людей на территории чужих государств.
Он подчеркнул, что это – действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире.
Что было раньше: Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии.
Его признали виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ".