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Медведчук пояснив радісне вітання з Бакановим: Це нормально

П'ятниця, 21 лютого 2020, 14:52
Медведчук пояснив радісне вітання з Бакановим: Це нормально

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук пояснив журналістам своє радісне привітання з головою СБУ Іваном Бакановим у Верховній Раді.

Джерело: Медведчук, якого цитує Радіо Свобода

Дослівно: "Я з ним (з Іваном Бакановим – ред.) не був знайомий. І коли я проходив в ложі, я побачив людину, знайоме обличчя і потім зрозумів, що це пан Баканов. Ну як, ви вважаєте, що я повинен був розвернутися і піти? Тому я підійшов, він подав руку, я привітався. Це нормальне явище. Він голова Служби безпеки України. Те, що у нас є претензії до його відомства, то ми про це відкрито говоримо. А чому не можна вітатися? Він що, нерукопожатний? Ні. І я рукопожатний, і він, тому все нормально".

Деталі: Журналістка "Радіо Свобода" запитала в політика, чи слухав він "плівки Труби", на яких ймовірно голова СБУ Баканов обговорював з головою ДБР Трубою дискурс Баканова з президентом Володимиром Зеленським про кримінальні справи щодо Медведчука. Кум Путіна відповів ствердно і додав: "Нічого нового я для себе не відкрив".

Що було раніше: 5 лютого журналісти "5 каналу" зафіксували, як Баканов у залі Верховної Ради тепло вітається з депутатом від "Опозиційної платформи – за життя" Віктором Медведчуком.

У вересні 2019 року директор ДБР Роман Труба заявив, що виявив у робочому кабінеті апаратуру для прослуховування, вмонтовану у вентиляційну систему.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукБакановСБУ
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