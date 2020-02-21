Медведчук объяснил радостное приветствие с Бакановым: Это нормально

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук объяснил журналистам свое радостное приветствие с главой СБУ Иваном Бакановым в Верховной Раде.

Источник: Медведчук, которого цитирует Радио Свобода

Дословно: "Я с ним (с Иваном Бакановым - ред.) не был знаком. И когда я проходил в ложе, я увидел человека, знакомое лицо и потом понял, что это господин Баканов. Ну как, вы считаете, что я должен был развернуться и уйти? Поэтому я подошел, он подал руку, я поздоровался. Это нормальное явление. Он председатель Службы безопасности Украины. То, что у нас есть претензии к его ведомству, то мы об этом открыто говорим. А почему нельзя здороваться? Он что, нерукопожатный? Нет. И я рукопожатный, и он, поэтому все нормально".

Детали: Журналистка "Радио Свобода" спросила политика, слушал ли он "пленки Трубы", на которых вероятно председатель СБУ Баканов обсуждал с главой ГБР Трубой дискуссию Баканова с президентом Владимиром Зеленским об уголовных делах касательно Медведчука. Кум Путина ответил утвердительно и добавил: "Ничего нового я для себя не открыл".

Что было раньше: 5 февраля журналисты "5 канала" зафиксировали, как Баканов в зале Верховной Рады тепло здоровается с депутатом от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктором Медведчуком.

В сентябре 2019 года директор ГБР Роман Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.