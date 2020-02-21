Коронавірус у китаянки з потяга "Київ-Москва" не підтвердився, українці – під наглядом

Поїзд сполученням "Київ-Москва", з якого зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, пройшов санітарну обробку та готується до повернення. Коронавірус у пасажирки з Китаю не підтвердився.

Джерело: Мінінфраструктури України

Деталі: За інформацією російської сторони, результати лабораторних досліджень громадянки Китаю на новий коронавірус – негативні. Вона перебуває у Брянській обласній інфекційній лікарні.

Із числа контактних осіб по вагону у інфекційну лікарню також госпіталізували 5 громадян України (2 чоловіків і 3 жінок). Їхній стан нормальний, скарг немає, проводяться лабораторні дослідження.

У відчепленому вагоні перебувають 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації. Харчування, опалення і санітарні умови у відчепленому вагоні забезпечені. Підтримуються робочі контакти із російською стороною.

Після отримання результатів лабораторних досліджень госпіталізованих пасажирів, буде прийнято рішення щодо їх подальшого прямування та щодо повернення вагону, який перебуває на санітарній стоянці у Брянську (часові рамки в повідомленні міністерства не вказуються – ред.).

Повідомляється, що в Укрзалізниці створено штаб оперативного реагування. Фахівці на постійному зв'язку з поїзною бригадою.

Передісторія: