Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус у китаянки з потяга "Київ-Москва" не підтвердився, українці – під наглядом

П'ятниця, 21 лютого 2020, 16:44
Коронавірус у китаянки з потяга Київ-Москва не підтвердився, українці – під наглядом

Поїзд сполученням "Київ-Москва", з якого зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, пройшов санітарну обробку та готується до повернення. Коронавірус у пасажирки з Китаю не підтвердився.

Джерело: Мінінфраструктури України

Деталі: За інформацією російської сторони, результати лабораторних досліджень громадянки Китаю на новий коронавірус – негативні. Вона перебуває у Брянській обласній інфекційній лікарні.

Із числа контактних осіб по вагону у інфекційну лікарню також госпіталізували 5 громадян України (2 чоловіків і 3 жінок). Їхній стан нормальний, скарг немає, проводяться лабораторні дослідження.

У відчепленому вагоні перебувають 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації. Харчування, опалення і санітарні умови у відчепленому вагоні забезпечені. Підтримуються робочі контакти із російською стороною.

Після отримання результатів лабораторних досліджень госпіталізованих пасажирів, буде прийнято рішення щодо їх подальшого прямування та щодо повернення вагону, який перебуває на санітарній стоянці у Брянську (часові рамки в повідомленні міністерства не вказуються – ред.).

Повідомляється, що в Укрзалізниці створено штаб оперативного реагування. Фахівці на постійному зв'язку з поїзною бригадою.

Читайте такожТри екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Передісторія:

  • Державна прикордонна служба України отримала інформацію, що в Брянську пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" залишили на карантин через громадянку Китаю з високою температурою.
  • За інформацією ДПСУ, у вагоні перебували 22 особи, з яких 13 громадяни України (в тому числі 2 провідники), 6 громадян Росії і по одному Канади, Узбекистан і безпосередньо сама громадянка Китаю.
  • Прикордонники запевнили, що громадянка Китаю, яку в Росії ізольовано за підозрою в захворюванні на коронавірус, перетинала кордон без жодних ознак хвороби.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019РосіяУкрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: