У китаянки с поезда "Киев-Москва" коронавирус не подтвердился, украинцы – под наблюдением

Поезд сообщением "Киев-Москва", с которого сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания, прошел санитарную обработку и готовится к возвращению. Коронавирус у пассажирки из Китая не подтвердился.

Источник: Мининфраструктуры Украины

Детали: По информации российской стороны, результаты лабораторных исследований гражданки Китая на новый коронавирус - отрицательные. Она находится в Брянской областной инфекционной больнице.

Из числа контактных лиц по вагону в инфекционную больницу также госпитализировали 5 граждан Украины (2 мужчин и 3 женщин). Их состояние нормальное, жалоб нет, проводятся лабораторные исследования.

В отцепленном вагоне находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Питание, отопление и санитарные условия отцепленном вагоне обеспечены. Поддерживаются рабочие контакты с российской стороной.

После получения результатов лабораторных исследований госпитализированных пассажиров, будет принято решение об их дальнейшем следовании и по возвращению вагона, который находится на санитарной стоянке в Брянске (временные рамки в сообщении министерства не указываются - ред).

Сообщается, что в Укрзализныце создан штаб оперативного реагирования. Специалисты на постоянной связи с поездной бригадой.

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