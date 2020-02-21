У китаянки с поезда "Киев-Москва" коронавирус не подтвердился, украинцы – под наблюдением
Поезд сообщением "Киев-Москва", с которого сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания, прошел санитарную обработку и готовится к возвращению. Коронавирус у пассажирки из Китая не подтвердился.
Источник: Мининфраструктуры Украины
Детали: По информации российской стороны, результаты лабораторных исследований гражданки Китая на новый коронавирус - отрицательные. Она находится в Брянской областной инфекционной больнице.
Из числа контактных лиц по вагону в инфекционную больницу также госпитализировали 5 граждан Украины (2 мужчин и 3 женщин). Их состояние нормальное, жалоб нет, проводятся лабораторные исследования.
В отцепленном вагоне находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Питание, отопление и санитарные условия отцепленном вагоне обеспечены. Поддерживаются рабочие контакты с российской стороной.
После получения результатов лабораторных исследований госпитализированных пассажиров, будет принято решение об их дальнейшем следовании и по возвращению вагона, который находится на санитарной стоянке в Брянске (временные рамки в сообщении министерства не указываются - ред).
Сообщается, что в Укрзализныце создан штаб оперативного реагирования. Специалисты на постоянной связи с поездной бригадой.
Предыстория:
- Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.
- По информации ГПСУ, в вагоне находились 22 человека, из которых 13 граждан Украины (в том числе 2 проводника), 6 граждан России и по одному – Канады, Узбекистана и непосредственно сама гражданка Китая.
- Пограничники заверили, что гражданка Китая, которую в России изолировали по подозрению в заболевании коронавирусом, пересекала границу без признаков болезни.