Коронавірус: в Італії нарахували 17 випадків зараження

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Субота, 22 лютого 2020, 02:42

Кількість випадків зараження китайським коронавірусом в Італії у п’ятницю 21 лютого збільшилась вчетверо. 

Джерело: France 24

Деталі: У зв’язку із поширенням вірусу влада Ломбардії наказала закрити школи, ресторани та підприємства. 

Першим захворів 38-річний італієць, який мав зустріч із другом, що повернувся з Китаю. Наразі хворий перебуває у критичному стані. Позитивний тест на наявність вірусу також виявився у його дружини та друг. 

Серед заражених такоє є пацієнти та медсестри лікарні, куди за допомогою звертався італієць. 

Також троє осіб, які відвідували одну й те саме кафе у Ломбардії, інфікувались Covid-19

Водночас міністр охорони здоров’я Італії наголосив, що країна єдина в Європі, де заборонили рейси до Китаю, Гонконгу та ще декількох країн у рамках безпеки. 

Наразі більше 150 осіб у регіоні Ломбардії перебувають на карантині.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Успішно завершили лікування від китайського коронавірусу 18 424 особи. Померли від ускладнень захворювання 2247 людей.

Українська правда
Теми: коронавірус Італія Китай здоров'я


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