Коронавірус: в Італії нарахували 17 випадків зараження
Кількість випадків зараження китайським коронавірусом в Італії у п’ятницю 21 лютого збільшилась вчетверо.
Джерело: France 24
Деталі: У зв’язку із поширенням вірусу влада Ломбардії наказала закрити школи, ресторани та підприємства.
Першим захворів 38-річний італієць, який мав зустріч із другом, що повернувся з Китаю. Наразі хворий перебуває у критичному стані. Позитивний тест на наявність вірусу також виявився у його дружини та друг.
Серед заражених такоє є пацієнти та медсестри лікарні, куди за допомогою звертався італієць.
Також троє осіб, які відвідували одну й те саме кафе у Ломбардії, інфікувались Covid-19
Водночас міністр охорони здоров’я Італії наголосив, що країна єдина в Європі, де заборонили рейси до Китаю, Гонконгу та ще декількох країн у рамках безпеки.
Наразі більше 150 осіб у регіоні Ломбардії перебувають на карантині.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Успішно завершили лікування від китайського коронавірусу 18 424 особи. Померли від ускладнень захворювання 2247 людей.