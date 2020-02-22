Коронавірус: в Італії нарахували 17 випадків зараження

Кількість випадків зараження китайським коронавірусом в Італії у п’ятницю 21 лютого збільшилась вчетверо.

Джерело: France 24

Деталі: У зв’язку із поширенням вірусу влада Ломбардії наказала закрити школи, ресторани та підприємства.

Першим захворів 38-річний італієць, який мав зустріч із другом, що повернувся з Китаю. Наразі хворий перебуває у критичному стані. Позитивний тест на наявність вірусу також виявився у його дружини та друг.

Серед заражених такоє є пацієнти та медсестри лікарні, куди за допомогою звертався італієць.

Також троє осіб, які відвідували одну й те саме кафе у Ломбардії, інфікувались Covid-19

Водночас міністр охорони здоров’я Італії наголосив, що країна єдина в Європі, де заборонили рейси до Китаю, Гонконгу та ще декількох країн у рамках безпеки.

Наразі більше 150 осіб у регіоні Ломбардії перебувають на карантині.

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