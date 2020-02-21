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Коронавірус: за добу з лікарень виписали понад 2 тисячі осіб

П'ятниця, 21 лютого 2020, 03:45
Коронавірус: за добу з лікарень виписали понад 2 тисячі осіб

Успішно завершили лікування від китайського коронавірусу 18 424 особи. Померли від ускладнень захворювання 2247 людей.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: Число нових заражень вірусом осіб збільшилось на 569 випадків. Наразі кількість підтверджених випадків інфікування становить 76295. Минулу добу кількість людей, які вилікувались становила 16353 особи. Смертей же зафіксовано 2128.

Водночас, представники міністерства охорони здоров’я Ірану, де нещодавно виявили випадки захворювання китайським вірусом, закликали зупинити проведення всіх релігійних зібрань у провінції Кум. 

Також влада Японії заявила, що на круїзному лайнері Diamond Princess виявили 79 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих на судні складає 620 людей.

Окрім того, Південна Корея повідомила про першу смерть від вірусу. У цій же країні наразі 104 випадки інфікування.  

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитайЯпоніяПівденна Кореяздоров'я
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