Коронавірус: за добу з лікарень виписали понад 2 тисячі осіб

Успішно завершили лікування від китайського коронавірусу 18 424 особи. Померли від ускладнень захворювання 2247 людей.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: Число нових заражень вірусом осіб збільшилось на 569 випадків. Наразі кількість підтверджених випадків інфікування становить 76295. Минулу добу кількість людей, які вилікувались становила 16353 особи. Смертей же зафіксовано 2128.

Водночас, представники міністерства охорони здоров’я Ірану, де нещодавно виявили випадки захворювання китайським вірусом, закликали зупинити проведення всіх релігійних зібрань у провінції Кум.

Також влада Японії заявила, що на круїзному лайнері Diamond Princess виявили 79 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих на судні складає 620 людей.

Окрім того, Південна Корея повідомила про першу смерть від вірусу. У цій же країні наразі 104 випадки інфікування.

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